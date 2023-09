«Грузинская мечта» начинает процедуру импичмента президента Зурабишвили

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге 1 сентября, что на заседании Политсовета партии было принято решение инициировать процедуру импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

По словам Кобахидзе, позиция Саломе Зурабишвили заключается в том, что Грузия не заслуживает статуса кандидата, а Парламент и правительство Грузии лишь формально выполняют требования Евросоюза.

«На фоне такого отношения очевидно, что любой европейский визит президента Грузии контрпродуктивен с точки зрения получения Грузией статуса кандидата и прямо противостоит усилиям правительства Грузии по предоставлению Грузии указанного статуса».

«Саломе Зурабишвили пытается вести своего рода беспроигрышную игру. С одной стороны, она знает, что с сегодняшней точки зрения перспектива предоставления Грузии статуса кандидата возросла, и она хочет набрать себе очки от такого возможного развития событий. С другой стороны, она постарается, насколько это возможно, помешать Грузии в получении статуса кандидата. Конституция Грузии предусматривает единственный эффективный правовой механизм реагирования на ее нарушение – это импичмент», – отметил Кобахидзе.

Кобахидзе также пояснил, что процедура импичмента требует 100 голосов депутатов, поэтому без поддержки оппозиции у нее нет перспектив на реализацию. Прежде чем начать процедуру, «Грузинская мечта» обратиться в Конституционный суд с просьбой подтвердить факт нарушения Конституции президентом Грузии.

