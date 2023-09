По сообщению Телеграм-каналов, главный дипломат оккупированной Абхазии Инал Ардзинба возвращается в Москву для борьбы с «идеологической пропагандой коллективного Запада». По крайней мере одно абхазское информационное агентство со ссылкой на анонимные «источники» сообщило, что Ардзинба уже проинформировал сотрудников о своих планах об уходе с ведомства.

Ардзинба окончила Московскую Высшую школу экономики в 2012 году. С 2014 года он работал на различных должностях в Кремле, в частности, был помощником помощника президента Путина Владислава Суркова по связям с СНГ, Абхазией и Цхинвальским регионом. В этом качестве Ардзинба работал по вопросам отношений с Украиной, включая Донецкую и Луганскую области.

17 ноября 2021 года 31-летний Инал Ардзинба сменил Даура Кове на посту «министра иностранных дел» оккупированной Абхазии.

Следуя правилам Кремля, Ардзинба активно работал над ограничением деятельности международных программ и организаций гражданского общества. В контексте агрессии России против Украины и последующих западных санкций Сухуми стал все больше беспокоиться о ситуации с региональной безопасностью. Ардзинба стал объектом слухов о захвате Россией абхазской собственности, в том числе курорта Бичвинта (Пицунда), поскольку его считали одним из главных сторонников российского присутствия в оккупированном регионе, особенно в свете того, что соглашение о двойном гражданстве с Россией было заключено при его активном участии.

