Сухуми критикует инициативу ЕС и ПРООН по грузино-абхазскому диалогу
«Министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Инал Ардзинба вчера подверг критике совместную инициативу Евросоюза и Программы развития ООН (ПРООН) — COBERM, назвав ее неприемлемой.
Механизм восстановления доверия и раннего реагирования (COBERM) — это программа, которая финансируется Евросоюзом и реализуемая Программой развития ООН с 2010 года. Программа направлена на восстановление доверия между пострадавшими от конфликта общинами в Абхазии и остальной Грузии.
По словам Ардзинба, программа адаптирована к целям властей Грузии и направлена на введение в заблуждение жителей региона путем установления диалога между абхазами и грузинами на уровне экспертов и молодежи.
«Реализация этого проекта недопустима на территории Абхазии. Запишите это себе, и не делайте больше такие проекты. Мы вам запрещаем этим заниматься», — сказал Ардзинба на встрече с представителем ПРООН Рафисом Абазовым.
В «МИД» оккупированной Абхазии заявили, что ПРООН взяла на себя ответственность за недопущение подобных проектов в будущем.
Ардзинба раскритиковал ПРООН за проведение социологического опроса среди населения Абхазии о внутренней политике и возможности налаживания отношений с остальной Грузией летом 2021 года.
Ссылаясь на абхазское законодательство, он отметил, что ПРООН не имеет права проводить опрос без согласования с соответствующими органами власти. Ардзинба подчеркнул, что это совместная позиция «министерства», «прокуратуры» и «Службы безопасности».
Представительство ПРООН в Тбилиси не прокомментировало ситуацию для «Civil Georgia».
МИД Абхазии сообщил 19 января, что Ардзинба также встретился с представителями World Vision и Датского совета по делам беженцев. По той же информации, хотя «министр» и приветствовал инициативы, направленные на социально-экономическое развитие региона, некоторые проекты он назвал неприемлемыми, но не уточнил причины.
Недавно Ардзинба обратился к иностранным НПО и международным организациям, действующим в Абхазии по поводу того, что для реализации своих программ им требуется получение предварительного согласия. Это относится к любой программе, включая встречи с местной молодежью, организацию круглых столов и семинаров, распространение информационных материалов или организацию встреч с центральными властями и организациями Грузии.
Кроме того, от международных организаций требуется представлять отчеты о реализации своих проектов, а также финансовой документации с информацией о персонале и источниках финансирования.
В число организаций, которые также помогают оккупированной Абхазии, входят: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный комитет Красного Креста (МККК). Эти организации осуществляют свою деятельность по согласованию с центральными властями Грузии.
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