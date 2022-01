Сухуми критикует инициативу ЕС и ПРООН по грузино-абхазскому диалогу

«Министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Инал Ардзинба вчера подверг критике совместную инициативу Евросоюза и Программы развития ООН (ПРООН) — COBERM, назвав ее неприемлемой.

Механизм восстановления доверия и раннего реагирования (COBERM) — это программа, которая финансируется Евросоюзом и реализуемая Программой развития ООН с 2010 года. Программа направлена ​​на восстановление доверия между пострадавшими от конфликта общинами в Абхазии и остальной Грузии.

По словам Ардзинба, программа адаптирована к целям властей Грузии и направлена ​​на введение в заблуждение жителей региона путем установления диалога между абхазами и грузинами на уровне экспертов и молодежи.

«Реализация этого проекта недопустима на территории Абхазии. Запишите это себе, и не делайте больше такие проекты. Мы вам запрещаем этим заниматься», — сказал Ардзинба на встрече с представителем ПРООН Рафисом Абазовым.

В «МИД» оккупированной Абхазии заявили, что ПРООН взяла на себя ответственность за недопущение подобных проектов в будущем.

Ардзинба раскритиковал ПРООН за проведение социологического опроса среди населения Абхазии о внутренней политике и возможности налаживания отношений с остальной Грузией летом 2021 года.

Ссылаясь на абхазское законодательство, он отметил, что ПРООН не имеет права проводить опрос без согласования с соответствующими органами власти. Ардзинба подчеркнул, что это совместная позиция «министерства», «прокуратуры» и «Службы безопасности».

Представительство ПРООН в Тбилиси не прокомментировало ситуацию для «Civil Georgia».

МИД Абхазии сообщил 19 января, что Ардзинба также встретился с представителями World Vision и Датского совета по делам беженцев. По той же информации, хотя «министр» и приветствовал инициативы, направленные на социально-экономическое развитие региона, некоторые проекты он назвал неприемлемыми, но не уточнил причины.

Недавно Ардзинба обратился к иностранным НПО и международным организациям, действующим в Абхазии по поводу того, что для реализации своих программ им требуется получение предварительного согласия. Это относится к любой программе, включая встречи с местной молодежью, организацию круглых столов и семинаров, распространение информационных материалов или организацию встреч с центральными властями и организациями Грузии.

Кроме того, от международных организаций требуется представлять отчеты о реализации своих проектов, а также финансовой документации с информацией о персонале и источниках финансирования.

В число организаций, которые также помогают оккупированной Абхазии, входят: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный комитет Красного Креста (МККК). Эти организации осуществляют свою деятельность по согласованию с центральными властями Грузии.

