Сухуми закрыл международную программу по абхазско-грузинскому диалогу

«МИД» и Служба безопасности оккупированной Абхазии запретили Международной гуманитарной организации «Движение против голода» осуществлять проект на том основании, что организация, организуя грузино-абхазские встречи «политического характера», продвигала «цели и задачи» Тбилиси.

В распространенном 13 мая заявлении «МИД» региона говорится, что «Движение против голода» в рамках своего проекта «Совершенствование местного самоуправления посредством инклюзивных подходов к развитию» проводило совместные тренинги и семинары с грузинской и абхазской молодежью в Австрии, Молдове и Армении.

В «МИД» оккупированного региона также заявили, что, когда «Движение против голода» обратилось к властям Абхазии за утверждением проекта, оно скрыло информацию о том, что планируются встречи между молодежью.

Приостановлению программы предшествовала очередная атака главного дипломата оккупированного региона Инала Ардзинба на международные неправительственные организации в Гали.

После своего назначения в ноябре 2021 года Ардзинба начал оказывать давление на действующие в регионе международные организации, требуя от них получения предварительного разрешения на собственные программы; Особенно это касалось программ, включавших грузино-абхазский диалог.

«Движение против голода» пока не делало никаких заявлений по поводу произошедшего.

Организация «Движение против голода» имеет миссии более чем в 50 странах Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки. Что касается Грузии, то она действует в Тбилиси, Зугдиди и Сухуми.

Согласно информации, опубликованной на сайте организации, она реализует проект «Совершенствование местного самоуправления посредством инклюзивных подходов к развитию» при финансировании Австрийского агентства развития.

В дополнение к этой программе «Движение против голода» реализует программу водоснабжения, санитарии и гигиены в Абхазии, третий этап которой предусматривает восстановление соответствующих объектов в 15 школах оккупированного региона.

