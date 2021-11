Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания назначил бывшего кремлевского сотрудника Инала Ардзинба новым «министром иностранных дел». На этом посту он заменил Даура Кове.

Ардзинба ранее был председателем Совета по делам молодежи при Патриархате РПЦРоссии. С 2014 года он занимал различные должности в Кремле, в частности, он был помощником тогдашнего помощника президента Путина Владислава Суркова по отношениям с СНГ, Абхазией и Цхинвальским регионом. В этом качестве Ардзинба курировал отношения с Украиной, включая отношения с Донецкой и Луганской областями.

Главный враг Украины

В 2015 году украинская прокуратура заподозрила, что усилия Ардзинба были направлены на подрыв территориальной целостности страны, в частности, создание сепаратистского региона «Бессарабия» на территории Одесской области.

В 2015 году Служба безопасности Украины направила в Генпрокуратуру материалы о причастности Суркова и Ардзинба к дестабилизации ситуации в стране. По заявлению СБУ, они оба подозреваются в совершении преступлений, связанных с терроризмом и подготовкой заказных убийств.

В октябре 2015 года Киев выдал ордер на арест Ардзинба. В том же году Ардзинба был включен в список главных врагов Украины, в который также вошли Владислав Сурков и чеченский лидер Рамзан Кадыров.

Биография

Ардзинба родился и вырос в Сухуми. Там же он окончил среднюю школу. В 2007 году переехал в Россию, где продолжил обучение в Московской Высшей школе экономики.

Он племянник Аки Ардзинба, основателя партии «Амцахара». Он также является родственником первого «президента» Абхазии Владислава Ардзинба.

Его отец, Бату Ардзинба, воевал против центрального правительства Грузии во время вооруженного конфликта 1992–1993 годов.

31-летний Инал Ардзинба станет самым молодым «министром иностранных дел» в оккупированном регионе. По сообщениям СМИ, Ардзинба получил прозвище «Доберман» из-за его строгого стиля.

