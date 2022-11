Неправительственная организация «Международная прозрачность — Грузия» (TIG) заявила 1 ноября, что инициированный Грузинской мечтой законопроект о создании «Антикоррупционного бюро» «не отвечает 4-й рекомендации Еврокомиссии».

По пояснению организации, запланированная реформа не предусматривает ни сбора различных ключевых антикоррупционных функций, ни создания гарантий реальной независимости, ни борьбы со случаями коррупции на высоком уровне. В то же время это не отвечает вызовам роста коррупции на высшем уровне и углубления государства.

«(Законопроект) подразумевает только и только выделение функций Секретариата Национального антикоррупционного совета, существующего в настоящее время в Администрации правительства, в отдельное ЮЛПП, что не соответствует требованию Еврокомиссии», — говорят в «Международной прозрачности – Грузия».

Соответственно, в организации считают, что «только проведение предложенной реформы не может рассматриваться как выполнение рекомендации, что может лишить страну возможности получить статус кандидата (в члены ЕС)».

Поэтому «Международная прозрачность» призывает Парламент Грузии и правящую команду «пересмотреть подход, который они избрали в отношении 4-й рекомендации, и сделать все, чтобы эта рекомендация считалась выполненной».

С этой целью «Международная прозрачность» рекомендует Грузинской мечте использовать идеи законопроекта, инициированного партией «Лело» в январе 2022 года, который предусматривает «создание независимого, многофункционального и следственного национального антикоррупционного агентства», «которое будет непосредственно и полностью соответствовать 4-й рекомендации Европейской комиссии».

По заявлению организации, законопроект имеет «широкую поддержку» со стороны неправительственного сектора и политического спектра, и он напрямую отвечает всем трем компонентам, упомянутым в рекомендации Еврокомиссии — гарантии независимости; реагирования на коррупцию на высоком уровне; унификации ключевых антикоррупционных функций.

«До конца 2022 года еще достаточно времени, чтобы полностью выполнить рекомендации, данные Грузии Еврокомиссией, что принесет стране статус кандидата в члены ЕС и укрепит ее демократическое будущее», — отмечают в «Международной прозрачности — Грузия» и призывают Грузинскую мечту не упустить эту историческую возможность «и сделать все для того, чтобы «даже у самой скептически настроенной стороны не осталось вопросов, выполнила ли Грузия какие-либо рекомендации Еврокомиссии».

Пункт 4 рекомендаций Еврокомиссии: «Усилить независимость антикоррупционного агентства, которое будет выполнять все ключевые антикоррупционные функции; В частности, тщательно разрешать случаи коррупции на высоком уровне; Обеспечить недавно созданную Специальную следственную службу и Агентство по защите персональных данных ресурсами, соответствующими их мандату, и обеспечить их институциональную независимость».

