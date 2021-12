«Международная прозрачность» о «приостановлении антикоррупционной политики» в Грузии

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» заявила в опубликованном 24 декабря докладе, что «приостановленные» антикоррупционные реформы в Грузии ослабили демократию, нанесли ущерб ее международному имиджу и замедлили ее европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Отчет охватывает период 2020-2021 годов и заявляет, что нынешняя институциональная модель Грузии не включает в себя все функции, такие как предотвращение коррупции, расследование, реализация антикоррупционной политики и повышение осведомленности, которые необходимы для сдерживания коррупции.

Некоторые функции либо вообще не входят в компетенцию какой-либо институции, либо разбросаны по нескольким ведомствам, которые не могут их выполнять должным образом.

Организация обеспокоена тем, что в Грузии нет независимого антикоррупционного следственного органа, который мог бы эффективно расследовать дела, связанные с коррупцией, улучшить соблюдение правовых норм на публичной службе для предотвращения коррупции и конфликта интересов.

Организация отметила, что вместе с партнерскими организациями в течение многих лет призывала правительство Грузии создать независимое антикоррупционное агентство. Соответствующий законодательный пакет был инициирован в Парламенте в сентябре 2020 года, хотя на данном этапе он приостановлен.

Организация напомнила властям, что аналогичный призыв содержится в резолюции Европарламента от 14 ноября 2018 года о реализации Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Международная прозрачность – Грузия» подчеркнула, что Антикоррупционный совет и его секретариат на самом деле не функционируют. «Последнее заседание Антикоррупционного совета состоялось в 2019 году, а секретариата на самом деле не существует», — говорится в докладе.

По заявлению организации, недостатки в разработке документов антикоррупционной политики (Стратегии и соответствующего Плана действий) «вызывают тревогу».

Говоря об Антикоррупционной стратегии Грузии на 2019-2020 годы и ее Плане действий, организация отметила, что это не является документом, «основанным на доказательствах». Согласно докладу, хотя стратегия и содержит подраздел, озаглавленный «Анализ ситуации», он не содержит аналитической информации и носит в основном описательный характер, в то время как План действий «не соответствует минимальным стандартам, установленным для программных документов».

Организация обеспокоена тем, что «ни один из принятых на данный момент документов Национальной антикоррупционной политики не затрагивает проблему коррупции на высоком уровне». Кроме того, в докладе говорится, что ни одна из стратегий и планов действий не признает существование этого вызова и, следовательно, не включает конкретные меры по его преодолению.

На основании докладов о мониторинге, реализованных правительством, организация заявляет, что было выполнено только 56% обязательств в рамках Плана действий на 2017-2018 годы. Уровень выполнения Плана действий на 2019-2020 годы еще ниже — всего 43,5% обязательств выполнено полностью.

При этом, согласно документу, у Грузии нет новой Антикоррупционной стратегии и Плана действий с декабря 2020 года.

