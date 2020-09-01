«TI Грузия» приветствует законодательную инициативу по созданию антикоррупционного агентства
Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» (Transparency International Georgia — TIG) в опубликованном 1 сентября заявлении приветствовала законопроект о создании независимого Антикоррупционного агентства, который был представлен сегодня на заседании Бюро Парламента.
Законодательная инициатива была разработана в сотрудничестве пяти независимых депутатов Парламента — Тамар Чугошвили, Тамар Хулордава, Ирине Пруидзе, Нино Гогуадзе и Димитри Цкитишвили с НПО «Международная прозрачность – Грузия».
Согласно заявлению, действующие антикоррупционные механизмы и политика не отвечают существующим вызовам. По тому же заявлению, если законопроект будет одобрен, будут предприняты важные институциональные шаги по усилению антикоррупционной системы в стране.
По сообщению организации, в агентстве будут собраны такие антикоррупционные функции, которые в настоящее время распределены между Службой государственной безопасности, Бюро публичной службы и Службой государственного аудита, либо не закреплены вообще ни за одним ведомством.
В то же время Антикоррупционное агентство будет подотчетно Парламенту и будет наделено правами на проведение расследований. Глава агентства будет назначаться Парламентом с высоким кворумом, что «обеспечивает высокую степень его политической беспристрастности».
Агентство будет наделено следующими функциями:
- Контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства Грузии и совершенствование антикоррупционной политики;
- Выявление, расследование и предотвращение коррупции в государственных учреждениях. Также реализация мер по предотвращению коррупции;
- Мониторинг деклараций об имущественном положении должностных лиц;
- Мониторинг финансовой деятельности политических партий;
- Защита лиц, обличающих коррупционное преступление;
- Обеспечение выполнения органами власти Грузии международных антикоррупционных обязательств и др.
По заявлению «Международной прозрачности – Грузия», эта модель была успешно внедрена во многих европейских странах, и она будет содействовать реальному расследованию и предотвращению случаев т.н. «элитной коррупции».
Организация призывает законодателей Грузии «поддержать эту инициативу и внести свой вклад в фундаментальное улучшение антикоррупционной среды в стране».
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