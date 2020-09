«TI Грузия» приветствует законодательную инициативу по созданию антикоррупционного агентства

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» (Transparency International Georgia — TIG) в опубликованном 1 сентября заявлении приветствовала законопроект о создании независимого Антикоррупционного агентства, который был представлен сегодня на заседании Бюро Парламента.

Законодательная инициатива была разработана в сотрудничестве пяти независимых депутатов Парламента — Тамар Чугошвили, Тамар Хулордава, Ирине Пруидзе, Нино Гогуадзе и Димитри Цкитишвили с НПО «Международная прозрачность – Грузия».

Согласно заявлению, действующие антикоррупционные механизмы и политика не отвечают существующим вызовам. По тому же заявлению, если законопроект будет одобрен, будут предприняты важные институциональные шаги по усилению антикоррупционной системы в стране.

По сообщению организации, в агентстве будут собраны такие антикоррупционные функции, которые в настоящее время распределены между Службой государственной безопасности, Бюро публичной службы и Службой государственного аудита, либо не закреплены вообще ни за одним ведомством.

В то же время Антикоррупционное агентство будет подотчетно Парламенту и будет наделено правами на проведение расследований. Глава агентства будет назначаться Парламентом с высоким кворумом, что «обеспечивает высокую степень его политической беспристрастности».

Агентство будет наделено следующими функциями:

Контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства Грузии и совершенствование антикоррупционной политики;

Выявление, расследование и предотвращение коррупции в государственных учреждениях. Также реализация мер по предотвращению коррупции;

Мониторинг деклараций об имущественном положении должностных лиц;

Мониторинг финансовой деятельности политических партий;

Защита лиц, обличающих коррупционное преступление;

Обеспечение выполнения органами власти Грузии международных антикоррупционных обязательств и др.

По заявлению «Международной прозрачности – Грузия», эта модель была успешно внедрена во многих европейских странах, и она будет содействовать реальному расследованию и предотвращению случаев т.н. «элитной коррупции».

Организация призывает законодателей Грузии «поддержать эту инициативу и внести свой вклад в фундаментальное улучшение антикоррупционной среды в стране».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)