Международная прозрачность: Владение собственностью офшорными компаниями в Грузии способствует элитарной коррупции

В исследовании, которое было опубликовано НПО «Международная прозрачность – Грузия» 10 июня, говорится, что анонимное владение собственностью в Грузии компаниями, которые зарегистрированы в офшорных зонах, является фактором, который способствует «элитной коррупции» в стране.

Организация заявляет, что правительство Грузии не предприняло никаких шагов для создания реестра реальных владельцев компаний, зарегистрированных в офшорных зонах несмотря на то, что обещало сделать это на антикоррупционном саммите в Лондоне в мае 2016 года.

«Международная прозрачность» заявляет, что владение собственностью офшорными компаниями позволяет представителям власти сохранять свою долю в бизнесе в обход существующего законодательства. По заявлению организации, владение офшорных компаний также позволяет компаниям, находящимся во владении официальных лиц, участвовать в финансируемых государством проектах, приватизации и государственных закупках.

Согласно исследованию, в 2012-2020 годах в Грузию было привлечено 784 прямых иностранных инвестиций от компаний, полное или частичное владение которыми зарегистрировано в оффшорной стране или стране с офшорной территорией. По данным «Международеной прозрачности», 15 офшорных компаний получили государственное имущество через аукцион, а приватизационная стоимость этого имущества составляет около 77 миллионов лари.

По заявлению организации, в ходе одного из аукционов ООО «Абастумани 2019» приобрело три государственных актива в городе Абастумани. Собственником компании является Limestone Finance International, зарегистрированная в Панаме, и она предположительно связана с основателем Грузинской мечты Бидзиной Иванишвили.

Всего НПО «Международная прозрачность – Грузия» выявила десять аффилированных с Бидзиной Иванишвили компаний, зарегистрированных в различных офшорных зонах, в том числе, на Британских Виргинских островах, в Панаму и Белизе.

В 2011-2020 годах в Грузию из стран с оффшорными территориями поступило до 5,2 миллиарда долларов США прямых иностранных инвестиций, что составляет 38% от общего объема иностранных инвестиций за этот период. По заявлению организации, в настоящее время в Предпринимательском реестре Грузии зарегистрировано около 3 200 компаний, вся или определенная часть которых, предположительно, зарегистрированными оффшорными компаниями.

Среди этих компаний «Международная прозрачность — Грузия» назвала крупнейшие компании, работающие в стране, в том числе ООО «Тбилиси Энерджи», «Билайн», «Боржоми», «Чистый дом», «GMТ гостиницы», ООО «Джеостиль», «Силк Роуд Групп Холдинг», «Руставский авторынок» и другие.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)