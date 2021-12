По заявлению «Международной прозрачности», правительство пренебрегает антикоррупционной реформой

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» в опубликованном 7 декабря докладе, который оценивает выполнение Закона «О конфликте интересов и коррупции в публичных учреждениях», заявила, что на данном этапе правительство Грузии «не заинтересовано в проведении реформ в антикоррупционном направлении».

В докладе анализируется эффективность механизмов исполнения Закона «О конфликте интересов и коррупции в публичных учреждениях» в министерствах в 2016-2020 годах. Объектами наблюдения всего были 12 министерств, из которых только два — Министерство финансов и Министерство культуры — не предоставили информацию.

Выявление нарушений, предусмотренных Законом «О конфликте интересов и коррупции в публичных учреждениях», на практике в министерствах не происходит. В то же время в большинстве случаев механизмы, необходимые для исполнения требований закона, вообще не внедрены.

По заявлению «Международной прозрачности», за отчетный период выявлен только один случай соответствующего нарушения. В частности, в 2017 году Министерство экономики и устойчивого развития уволило 1 сотрудника за должностную несовместимость.

«В 2016-2020 годах ни одного случая коррупции, несовместимости интересов в публичных учреждениях и/или необоснованной собственности не зарегистрировано», — говорится в докладе.

Согласно документу, приостановлена ​​работа Антикоррупционного совета, а также разработка, мониторинг и координация реализации Национальной антикоррупционной политики.

«Секретариата Антикоррупционного совета на самом деле не существует», — говорится в докладе. С марта 2021 года Администрации правительства было поручено взять на себя его обязанности, но новый орган, созданный при администрации, пока не укомплектован персоналом и также не имеет руководителя.

Что касается имущественных деклараций, «Международная прозрачность» отметила, что существующая система мониторинга в основном служит для проверки полноты и точности заявленных данных, а не для выявления и предотвращения возможных случаев коррупционных нарушений. В то же время не все прокуроры, следователи по борьбе с коррупцией и советники государственно-политических должностных лиц обязаны подавать имущественные декларации.

Организация также выразила обеспокоенность тем, что на практике не существует механизма защиты обличителей. В публичных учреждениях нет единого стандарта для идентификации, реагирования и сбора данных по заявлению обличения. «Регулирующие нормы обличения до сих пор не распространяются на системы министерства внутренних дел и обороны; Соответствующие регуляции должны были быть разработаны еще семь лет назад», — говорится в документе.

По оценке «Международной прозрачности», в Грузии «не уделяется должного внимания» ограничениям на политику в отношении подарков. В то же время «недобросовестная практика оставлять без ответа запросы о предоставлении публичной информации стала нормой для публичных учреждений».

Организация также представила несколько рекомендаций, включая создание независимого антикоррупционного агентства для борьбы с системной коррупцией. Соответствующий законопроект был внесен в Парламент в сентябре 2020 года, но обсуждение приостановлено до этого времени.

«Международная прозрачность – Грузия» также рекомендует правительству обновить Положение Межведомственного координационного совета по борьбе с коррупцией, восстановить рабочий процесс и «обеспечить реальное участие в нем организаций гражданского общества». Организация также подчеркивает необходимость полного укомплектования персоналом Секретариата Антикоррупционного совета, а также «немедленного» начала процесса разработки Национальной стратегии и плана действий по борьбе с коррупцией.

