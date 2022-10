По предварительным результатам промежуточных выборов в Сакребуло Сенакского муниципалитета (Западная Грузия) 1 октября, которые были опубликованы Центральной избирательной комиссией Грузии, победу на выборах одержал кандидат от Грузинской мечты Заза Курашвили. Он получил 96,68% голосов (962 голоса).

Необходимость проведения выборов в одном из мажоритарных округов Сенаки встала на повестку дня после того, как член Национального движения Вахтанг Цурцумия покинул Сакребуло на основании личного заявления. Перед этим его товарищи по команде утверждали, что его «похитили», и требовали покинуть Сакребуло.

У Курашвили был только один конкурент на выборах, кандидат от Партии социальной справедливости Мамука Тускадзе, которого поддержали 3,32% (33) избирателей. Единое национальное движение, а также партии «За Грузию» и «Лело» не участвовали в выборах в знак протеста.

По данным ЦИК, в выборах принял участие 1 021 избиратель, что составляет 44,26% от общего числа избирателей, зарегистрированных в указанном избирательном округе Сенаки. Голосование в пилотном режиме проходило с использованием электронных технологий.

Позиция неправительственных организаций

После того, как ЦИК назначил промежуточные выборы в Сенаки, неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) заявила, что назначение выборов «не соответствует закону». Организация также обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством об их аннулировании, однако суд не удовлетворил ходатайство АМЮГ.

Ссылаясь на Кодекс местного самоуправления (статья 142), АМЮГ отметила, что, поскольку Сакребуло Сенаки не собирался более 6 месяцев, имелись безусловные основания для прекращения его полномочий и предпосылки для назначения внеочередных выборов в муниципалитете.

В организации также пояснили, что последний раз представительный орган муниципалитета Сенаки собирался 17 декабря 2021 года, и с тех пор, несмотря на более чем 10 попыток, собрание не могло состояться из-за отсутствия кворума. Поэтому полномочия Сакребуло должны были быть прекращены, после чего должны были быть назначены внеочередные выборы во всем муниципалитете.

Еще одна неправительственная организация, работающая на тему выборов, «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) также высказалась о необходимости отмены назначенных промежуточных выборов в одном мажоритарном округе муниципалитета Сенаки и назначении внеочередных выборов во всем муниципалитете.

Предыстория

В течение нескольких месяцев не удавалось избрать председателя Сакребуло Сенаки, состоящего из 33 человек, из-за того, что ни Грузинская мечта, ни оппозиция не имели большинства. После выборов в органы местного самоуправления 2021 года правящая партия получила 16 мест в Сакребуло, Единое национальное движение — 13, а партия Георгия Гахария — 4.

Однако в Сенакском Сакребуло возникла тупиковая ситуация после того, как в начале декабря один из депутатов от партии За Грузию Илья Ахалаия отказался от мандата. В итоге у оппозиции осталось всего 16 голосов, чего не хватило для избрания председателя.

Ситуация в Сакребуло изменилась 9 февраля, после того как депутаты от оппозиции признали полномочия местопреемника Ахалаия Николоза Шаматава. Однако члены Грузинской мечты и сотрудники Аппарата Сакребуло заявили, что тем самым оппозиция нарушила закон.

На фоне процедурного спора между правящей командой и оппозицией 23 февраля Единое национальное движение и партия «За Грузию» избрали председателем Сенакского Сакребуло Ираклия Качарава, члена команды бывшего премьер-министра Георгия Гахария.

Позже, 18 августа, Сенакский районный суд признал это решение незаконным и отменил его.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)