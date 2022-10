В МИД Грузии подтвердили «Civil Georgia», что в минувшие выходные в Украине погиб еще один грузинский боец-доброволец.

По сообщениям СМИ, 40-летний Гурген (Гуга) Гагнидзе входил в состав 25-й бригады, воевал под городом Бахмут Донецкой области.

По данным МИД, о случившемся проинформировано Посольство Грузии в Украине. Принимаются соответствующие меры для доставки тела погибшего на родину.

По неофициальным подсчетам, включая Гагнидзе, с начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля 2022 года по сегодняшний день, всего во время боевых действий против России погибли 19 граждан Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)