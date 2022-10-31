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В Украине погиб еще один грузинский боец
В МИД Грузии подтвердили «Civil Georgia», что в минувшие выходные в Украине погиб еще один грузинский боец-доброволец.
По сообщениям СМИ, 40-летний Гурген (Гуга) Гагнидзе входил в состав 25-й бригады, воевал под городом Бахмут Донецкой области.
По данным МИД, о случившемся проинформировано Посольство Грузии в Украине. Принимаются соответствующие меры для доставки тела погибшего на родину.
По неофициальным подсчетам, включая Гагнидзе, с начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля 2022 года по сегодняшний день, всего во время боевых действий против России погибли 19 граждан Грузии.
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- В Украине погиб еще один грузинский доброволец
- В Украине погиб еще один грузинский боец
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