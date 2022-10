МИД Грузии 10 октября подтвердил «Civil Georgia», что в Украине погиб еще один грузинский боец.

По данным СМИ, погибший грузинский боец ​​– Эдишер Кварацхелия, который входил в состав 25-й отдельной мотострелковой дивизии «КИЇВСЬКА РУСЬ». Как сообщают СМИ, он погиб сегодня утром в результате ракетного обстрела Россией Донецкой области.

Кварацхелия воевал в Украине с 2014 года. Он также был участником августовской российско-грузинской войны 2008 года.

По сообщению МИД Грузии, о случившемся проинформировано Посольство Грузии в Украине.

По неофициальным подсчетам, с начала войны в Украине 24 февраля 2022 года в боевых действиях погибли 16 граждан Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)