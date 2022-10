В МИД Грузии подтвердили «Civil Georgia», что 21 октября в Украине погибли еще двое грузинских бойцов-добровольцев — Миша Капланишвили и Александр Мартиашвили.

В ведомстве сообщили, что посольство Грузии в Украине проинформировано о случившемся, и принимаются необходимые меры для доставке тел погибших на родину.

По данным СМИ, Капланишвили погиб в боях Луганской области, а Александр Мартиашвили погиб в боях под Херсоном.

По неофициальным подсчетам, включая Капланишвили и Мартиашвили, с начала полномасштабной войны России в Украине 24 февраля 2022 года погибло 18 грузинских добровольцев.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)