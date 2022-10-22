Новости
В Украине погибли два грузинских бойца
В МИД Грузии подтвердили «Civil Georgia», что 21 октября в Украине погибли еще двое грузинских бойцов-добровольцев — Миша Капланишвили и Александр Мартиашвили.
В ведомстве сообщили, что посольство Грузии в Украине проинформировано о случившемся, и принимаются необходимые меры для доставке тел погибших на родину.
По данным СМИ, Капланишвили погиб в боях Луганской области, а Александр Мартиашвили погиб в боях под Херсоном.
По неофициальным подсчетам, включая Капланишвили и Мартиашвили, с начала полномасштабной войны России в Украине 24 февраля 2022 года погибло 18 грузинских добровольцев.
По теме:
- В Украине погиб грузинский боец
- В Украине погиб еще один грузинский боец
- Еще один грузинский боец погиб в Украине
- В Украине погиб еще один грузинский доброволец
- В Украине погиб еще один грузинский доброволец
- В Украине погиб еще один грузинский боец
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)