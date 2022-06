В Украине погиб еще один грузинский доброволец

В ходе боев в Украине 18 июня погиб еще один грузинский доброволец Алуда Звиадаури.

Еще один грузинский боец Надим Хмаладзе рассказал грузинской телекомпании «Пирвели», что Звиадаури погиб недалеко от города Северодонецк в Луганской области, пытаясь спасти раненого солдата.

Как сообщили «Civil Georgia» в МВД, посол Грузии в Украине проинформирован о случившемся и начаты необходимые процедуры по доставке тела погибшего в Грузию.

