Митинг в поддержку Украины в Тбилиси, 24 февраля, 2022 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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В Украине погиб еще один грузинский доброволец

20/06/2022 - 15:56
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В ходе боев в Украине 18 июня погиб еще один грузинский доброволец Алуда Звиадаури.

Еще один грузинский боец Надим Хмаладзе рассказал грузинской телекомпании «Пирвели», что Звиадаури погиб недалеко от города Северодонецк в Луганской области, пытаясь спасти раненого солдата.

Как сообщили «Civil Georgia» в МВД, посол Грузии в Украине проинформирован о случившемся и начаты необходимые процедуры по доставке тела погибшего в Грузию.

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20/06/2022 - 15:56
25 Less than a minute
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