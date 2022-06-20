Новости
В Украине погиб еще один грузинский доброволец
В ходе боев в Украине 18 июня погиб еще один грузинский доброволец Алуда Звиадаури.
Еще один грузинский боец Надим Хмаладзе рассказал грузинской телекомпании «Пирвели», что Звиадаури погиб недалеко от города Северодонецк в Луганской области, пытаясь спасти раненого солдата.
Как сообщили «Civil Georgia» в МВД, посол Грузии в Украине проинформирован о случившемся и начаты необходимые процедуры по доставке тела погибшего в Грузию.
По теме:
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)