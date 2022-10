Председатель Юридического комитета Парламента Грузии, депутат Анри Оханашвили заявил на брифинге 26 октября, что для предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС, в рамках реализации 4-го пункта* из 12 пунктов рекомендаций Еврокомиссии Грузинская мечта зарегистрирует пакет изменений о создании «Антикоррупционного бюро».

По его словам, согласно законодательным изменениям, будет создано ЮЛПП «Антикоррупционное бюро», основной задачей которого станет содействие борьбе с коррупцией. По заявлению Оханашвили, бюро будет заниматься надзором за выполнением документа, определяющего общую политику борьбы с коррупцией, и Национальной антикоррупционной стратегии Грузии.

С этой целью указанное бюро также будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц и будет подотчетно Парламенту Грузии и Межведомственному антикоррупционному совету.

«В частности, глава бюро будет представлять ежегодный отчет в Парламент Грузии, а периодические отчеты — в Межведомственный антикоррупционный совет», — сказал председатель Юридического комитета.

По его словам, кандидатуры на должность главы Антикоррупционного бюро будут отобраны на основе открытого конкурса, по прозрачным процедурам, Конкурсной комиссией, созданной с участием государственных ведомств и представителей гражданского общества, и будут представлены премьер-министру Грузии для назначения на должность. В свою очередь премьер-министр выберет из числа этих кандидатов главу Антикоррупционного бюро.

«Сегодня мы в рамках Юридического комитета представим эту инициативу на поддержку, и в ближайшее время комитет начнет комитетские слушания по этому пакету законодательных изменений», — сказал Анри Оханашвили.

На вопрос журналиста, почему Грузинская мечта доверила выбор главы бюро премьер-министру, когда оппозиция требовала, чтобы его избрал Парламент, Оханашвили ответил, что премьер-министр имеет «полную легитимность» назначить одного из кандидатов, отобранных на пост главы бюро в результате «открытого» и «прозрачного» конкурса.

* Пункт 4 рекомендаций Еврокомиссии: «Усилить независимость антикоррупционного агентства, которое соберет в себе все ключевые антикоррупционные функции; В частности, тщательно разрешать случаи коррупции на высоком уровне; Обеспечить недавно созданную Специальную следственную службу и Агентство по защите персональных данных ресурсами, соответствующими их мандату, и обеспечить их институциональную независимость».

