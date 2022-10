Служба государственной безопасности Грузии сообщила 19 октября, что представители оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии на оккупированной территории в районе села Бершуэти Горийского муниципалитета.

По сообщениям СМИ, задержан 55-летний Тамаз Глурджидзе. По имеющейся информации, он находился в гостях у односельчанина, после чего домой не вернулся. Позже он связался с членами своей семьи по телефону и сообщил им, что находится в изоляторе в оккупированном Цхинвали.

По заявлению ведомства, о случившемся проинформированы представители Миссии наблюдателей ЕС, а также сопредседатели Женевских международных дискуссий и международные партнеры. Также активирована «горячая линия».

По заявлению СГБ, незаконные аресты граждан Грузии оккупационными силами «наносят ущерб обстановке безопасности на местах и ​​крайне затрудняют повседневную жизнь местного населения».

Всю ответственность за незаконные аресты ведомство возлагает на оккупационную силу и поясняет, что официальный Тбилиси использует все доступные рычаги для освобождения незаконно задержанных.

