СГБ говорит о незаконной «бордеризации» линии оккупации Цхинвали
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) заявила 1 октября, что представители российских оккупационных сил провели незаконную т.н. «бордеризацию» на оккупированной территории в районе села Карапила, вблизи линии оккупации Цхинвальского региона.
По сообщению СГБ, в связи с произошедшим активизирована «горячая линия» Миссии наблюдателей ЕС и проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий.
«Вопрос будет обсуждаться на заседании Механизма предотвращения и реагирования на инциденты», — заявили в СГБ.
Служба госбезопасности Грузии 30 сентября также сообщила об установлении металлических столбов и возведении ограждений российскими оккупационными силами в районе села Кнолеви Карельского муниципалитета, вблизи линии оккупации Цхинвальского региона.
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