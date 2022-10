Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) заявила 1 октября, что представители российских оккупационных сил провели незаконную т.н. «бордеризацию» на оккупированной территории в районе села Карапила, вблизи линии оккупации Цхинвальского региона.

По сообщению СГБ, в связи с произошедшим активизирована «горячая линия» Миссии наблюдателей ЕС и проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий.

«Вопрос будет обсуждаться на заседании Механизма предотвращения и реагирования на инциденты», — заявили в СГБ.

Служба госбезопасности Грузии 30 сентября также сообщила об установлении металлических столбов и возведении ограждений российскими оккупационными силами в районе села Кнолеви Карельского муниципалитета, вблизи линии оккупации Цхинвальского региона.

