Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на пресс-конференции в Кишиневе вместе с президентом Молдовы Майей Санду 17 октября, говоря о возможном введении визового режима для граждан России, заявила, что «не исключено, что нам придется пересмотреть (существующий с Россией) визовый режим, который в сегодняшних условиях достаточно либерален и который может быть менее приемлемым в условиях этой агрессии».

Она подчеркнула, что въезд российских граждан в Грузию не несет угрозу, хотя «это, безусловно, вызов». «Самое главное здесь, чтобы общественность была уверена, что используются все механизмы контроля, чтобы не было угрозы», — добавила президент Зурабишвили.

«Для этого, я думаю, нужно больше коммуникации и больше информирования нашего общества, чтобы все возможные угрозы и проблемы действительно учитывались властями и принимались все меры», — подчеркнула Саломе Зурабишвили.

По ее словам, все это должны решать власти «вместе с общественностью и путем его информирования». «Это, наверное, самое главное», — сказала Саломе Зурабишвили.

Министр финансов Лаша Хуцишвили сегодня же отреагировал на заявление президента Саломе Зурабишвили на брифинге, проведенном в Администрации правительства, и подчеркнул, что «существующие механизмы контроля полностью отвечают вызовам, которые стоят перед страной». Поэтому «на данном этапе» он не видит необходимости пересматривать существующую визовую политику с Россией.

«Если наступит момент, когда риски в стране и существующие механизмы контроля не смогут обеспечить стандарт, какой необходим в стране по направлению безопасности, это может стать предметом обсуждения, но сегодня в этом нет необходимости», — добавил он.

Грузия в одностороннем порядке отменила визовый режим с Россией в конце февраля 2012 года. Изначально граждане России имели возможность въезжать в Грузию без визы и находиться в стране 90 дней. Однако на сегодняшний день этот срок увеличен до 1 года.

В феврале этого года, после полномасштабной интервенции России в Украине, параллельно с ростом числа российских визитеров в Грузию, часть общества неоднократно ставила на повестку введение для них визового режима. Однако представители властей Грузии говорят, что нет необходимости пересматривать действующую визовую политику с Россией.

В связи с требованием о введении визового режима для граждан Российской Федерации председатель партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе обвинил «партию войны и предательства» — Единое национальное движение, «его партии-сателлиты, принадлежащие ему СМИ, связанные с ним отдельные коммерческие субъекты и некоторых богатейших» НПО в «ксенофобской» и «шовинистической» кампании против граждан России.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)