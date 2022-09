Министерство обороны Грузии сообщило 27 сентября, что министр обороны Джуаншер Бурчуладзе принял специального представителя генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьера Коломина.

По сообщению Министерства обороны, на встрече стороны обсудили ситуацию с безопасностью и вызовы в регионе, и на фоне сложившейся сложной ситуации акцентировали внимание на важности повышения вовлеченности альянса в плане укрепления безопасности Черного моря.

«На встрече говорили о важности поддержки со стороны альянса с учетом потребностей Грузии, которая в свете растущих вызовов безопасности в регионе приобретает особое значение с точки зрения укрепления обороноспособности страны, стабильности и совместимости с НАТО», — говорится в сообщении ведомства.

В этом контексте участники встречи акцентировали внимание на успешной роли Существенного пакета НАТО-Грузия. Они также обсудили реформы, проводимые в системе обороны, приоритетные направления сотрудничества и планы на будущее.

«На встрече еще раз была подтверждена твердая и непоколебимая поддержка НАТО в отношении суверенитета, территориальной целостности Грузии и евроатлантических устремлений Грузии».

Комментарии после встречи

После встречи Джуаншер Бурчуладзе заявил, что они обсудили результаты, которых добилась Грузия за последний год.

«Мы говорили об успехе учений, которые недавно прошли в Грузии… мы также спланировали будущие (отношения)… НАТО выражает безоговорочную поддержку Грузии», — сказал министр обороны, добавив, что Грузия также примет участие в Брюссельском саммите НАТО.

В свою очередь Хавьер Коломина отметил, что НАТО удовлетворено уровнем сотрудничества с Силами обороны Грузии. Он также акцентировал внимание на утверждении на саммите НАТО в Мадриде мер поддержки Грузии, которые, по его словам, помогут грузинским Силам обороны перейти с советской техники на современные средства и модернизироваться.

Он также обратил внимание на работу над Существенным пакетом НАТО-Грузия и подчеркнул, что с этой точки зрения НАТО очень хорошо сотрудничает с Грузией. Хавьер Коломина также добавил, что «НАТО является ценным партнером Грузии».

«Мы ценим профессионализм Сил обороны, уровень отношений, хорошим примером чего являются совместные учения НАТО-Грузия, прошедшие в конце марта. Мы продолжим это успешное сотрудничество и в будущем», — сказал спецпредставитель генерального секретаря НАТО.

По теме:

This post is also available in: ქართული (Georgian)