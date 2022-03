Видеообращение Столтенберга во время учений НАТО-Грузия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 24 марта обратился по видеосвязи к представителям властей Грузии, местным и иностранным военнослужащим и дипломатам, присутствовавшим на мероприятии, которое было посвящено учениям НАТО-Грузия.

«Эти учения, которые проводятся уже в третий раз, демонстрируют готовность НАТО усилить обороноспособность Грузии», — сказал Столтенберг, отметив, что это свидетельство тесного сотрудничества НАТО с Грузией.

«Сильные и боеспособные вооруженные силы являются ключом к защите суверенитета и территориальной целостности Грузии, и НАТО будет продолжать поддерживать ваши усилия», — сказал генеральный секретарь.

«Мы верим в международный порядок, основанный на правилах, где демократия выше тирании и где люди в безопасности, свободны и успешны», — добавил он.

Столтенберг осудил «жестокое и бессмысленное» нападение России на Украину и напомнил России о предыдущих нарушениях, включая войну против Грузии в 2008 году и захват Крыма в 2014 году.

Генеральный секретарь подчеркнул, что НАТО готово и дальше вводить серьезные санкции против Кремля, чтобы «положить конец этой жестокой войне» и усилить поддержку Украины путем предоставления военной техники, финансовой и гуманитарной помощи.

Говоря о требованиях Москвы к НАТО отказать Грузии и Украине в членстве НАТО, Столтенберг в очередной раз повторил, что альянс будет отстаивать свои основные принципы, в том числе право каждой страны выбирать свой собственный путь.

«Это также является правом Грузии», — сказал он, добавив, что «мы должны его уважать».

На мероприятии, состоявшемся в Совместном учебно-оценочном центре НАТО-Грузия, также выступили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и председатель Парламента Шалва Папуашвили.

«Учения НАТО-Грузия-2022» — третьи учения в цикле учений НАТО-Грузия, которые проводятся раз в три года. Первые учения прошли в 2016 году, вторые – в 2019 году.

Это командно-штабные, а не полевые учения, предполагающие компьютерную подготовку. В ходе учений участники развивают навыки, необходимые для планирования операций с помощью компьютерного моделирования, и обмениваются знаниями и опытом друг с другом.

Учения проводились в рамках Существенного пакета НАТО-Грузия, и их целью было повышение совместимости Грузии с альянсом.

