27 сентября находящийся с визитом в Тбилиси спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

Встреча с президентом

Как сообщает пресс-служба Администрации президента Грузии, на встрече стороны помимо других вопросов говорили о возникшей в регионе среде безопасности и особой роли Грузии в вопросах безопасности Черного моря.

Согласно той же информации, Саломе Зурабишвили и Хавьер Коломина обсудили европейскую перспективу Грузии и выполнение с этой точки зрения рекомендации Еврокомиссии из 12 пунктов, акцентировали внимание на важности деполяризации и демократических реформ.

«Было отмечено, что евроинтеграцию страны поддерживает большинство населения страны, для которого важно, чтобы оппозиция и правящая команда делали все для осуществления деполяризации и институциональных реформ», — говорится в пресс-релизе.

Согласно той же информации, участники встречи акцентировали внимание на важности отношений Грузия-НАТО, институциональных и демократических реформ.

Согласно тому же сообщению, «Хавьер Коломина еще раз подтвердил свою твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также евроатлантической и европейской интеграции».

Встреча с премьер-министром

По информации Администрации правительства Грузии, на встрече с премьер-министром стороны рассмотрели прогресс, достигнутый Грузией в плане евроатлантической интеграции, и основные направления повестки дня отношений НАТО-Грузия.

Согласно той же информации, Ираклий Гарибашвили и Хавьер Коломина также говорили о мерах поддержки, адаптированных для Грузии, которые направлены на дальнейшее повышение обороноспособности страны.

«Внимание было сосредоточено на новой стратегической концепции НАТО. Было сказано, что концепция подтверждает непоколебимую поддержку НАТО суверенитета и территориальной целостности Грузии и подчеркивает стратегическую важность Черного моря для альянса».

По информации Администрации правительства, премьер-министр Гарибашвили отметил, что «Грузия всегда была одним из самых надежных и дееспособных партнеров альянса, который вносил наибольший вклад в общую евроатлантическую безопасность».

Стороны также обсудили войну, начатую Россией против Украины, и обратили внимание на сложную обстановку с безопасностью в регионе и мире.

Стороны рассмотрели текущую ситуацию на оккупированных территориях Грузии, в ходе чего Ираклий Гарибашвили еще раз подтвердил приверженность правительства Грузии политике мирного урегулирования конфликта.

Во встрече также приняли участие: глава Офиса связи НАТО в Грузии Александр Винников; министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и представитель Грузии в НАТО Виктор Долидзе.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)