Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила 27 сентября, что Нукри Калашников, задержанный российскими оккупационными силами в июне вблизи оккупационной линии Цхинвальского региона, освобожден из заключения и находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии.

Согласно той же информации, «для немедленного освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии активно использовался механизм «горячей линии» и другие инструменты, находящиеся в распоряжении центрального властей».

По данным СГБ, вопрос об освобождении Нукри Калашникова регулярно обсуждался в формате Механизма предотвращения и реагирования на инциденты, информация доводилась до сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров.

