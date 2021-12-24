Колючая проволока около Цхинвальского региона/Южной Осетии. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge / Civil.ge
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Освобождены 4 гражданина Грузии, задержанные у линии оккупации Цхинвали

24/12/2021 - 18:15
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Служба госбезопасности Грузии сообщила 24 декабря, что освобождены четверо граждан Грузии, которые были незаконно задержаны российскими оккупационными войсками вчера недалеко от линии оккупации Цхинвальского региона, возле села Адзви Горийского муниципалитета.

По данным СГБ, для освобождения незаконно задержанных граждан Грузии активно использовалась «горячая линия», и информация предоставлялась сопредседателям Женевских международных дискуссий и международным партнерам.

«Российские оккупационные силы несут полную ответственность за деструктивные действия на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации», — говорится в заявлении СГБ Грузии.

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24/12/2021 - 18:15
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