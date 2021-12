Гражданин Грузии освобожден из тюрьмы оккупированного Цхинвали

Служба государственной безопасности Грузии заявила 19 декабря, что гражданин Грузии Гела Гочошвили, который был задержан незаконно оккупационным режимом 14 августа, был освобожден из тюрьмы Цхинвали и переведен на контролируемую Тбилиси территорию.

По сообщению СГБ, вопрос о «немедленном» освобождении незаконно задержанного гражданина постоянно поднимался центральными властями Грузии в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты и Женевских международных дискуссиях, а также использовалась горячая линии МНЕС.

По заявлению СГБ, «незаконное задержание граждан Грузии российскими оккупационными силами нарушает основные права человека и наносит ущерб безопасности на местах».

По словам самого Гочошвили, он навещал своего дядю в оккупированном районе, приносил ему лекарства и на обратном пути его задержали.

По его словам, у него с собой были три пачки сигарет, за что его обвинили в контрабанде товаров и приговорили к 1 году тюремного заключения, но был освобожден спустя 4 месяца после вмешательства центральных властей Грузии.

