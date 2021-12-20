Гражданин Грузии Гела Гочошвили освобожден из тюрьмы оккупированного Цхинвали, 19 декабря, 2021 г. Фото: СГБ Грузии
Новости

Гражданин Грузии освобожден из тюрьмы оккупированного Цхинвали

20/12/2021 - 13:21
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Служба государственной безопасности Грузии заявила 19 декабря, что гражданин Грузии Гела Гочошвили, который был задержан незаконно оккупационным режимом 14 августа, был освобожден из тюрьмы Цхинвали и переведен на контролируемую Тбилиси территорию.

По сообщению СГБ, вопрос о «немедленном» освобождении незаконно задержанного гражданина постоянно поднимался центральными властями Грузии в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты и Женевских международных дискуссиях, а также использовалась горячая линии МНЕС.

По заявлению СГБ, «незаконное задержание граждан Грузии российскими оккупационными силами нарушает основные права человека и наносит ущерб безопасности на местах».

По словам самого Гочошвили, он навещал своего дядю в оккупированном районе, приносил ему лекарства и на обратном пути его задержали.

По его словам, у него с собой были три пачки сигарет, за что его обвинили в контрабанде товаров и приговорили к 1 году тюремного заключения, но был освобожден спустя 4 месяца после вмешательства центральных властей Грузии.

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20/12/2021 - 13:21
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