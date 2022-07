Вице-президент Бундестага Германии находится с визитом в Грузии

Вице-президент Бундестага Германии Катрин Геринг-Экардт начала свой однодневный визит в Грузию со встречи со спикером Парламента Шалвой Папуашвили.

На встрече 19 июля стороны обсудили путь Грузии к членству в ЕС и подчеркнули важность присвоения Грузии европейской перспективы. Шалва Папуашвили отметил, что Грузия будет активно работать над выполнением рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса кандидата.

После встречи вице-президент Бундестага отметила, что «сейчас важно, чтобы рекомендации Евросоюза последовательно выполнялись».

После встречи с Шалвой Папуашвили Катрин Геринг-Экардт встретилась с президентом Саломе Зурабишвили, где подчеркнула, что, как Украина и Молдова, Грузия также пользуется поддержкой Германии на пути в Евросоюз. Она еще раз призвала власти Грузии продолжать взятый курс.

В рамках визита вице-президент Бундестага также встретилась с председателем парламентского Комитета по внешним связям Николозом Самхарадзе и председателем комитета по европейской интеграции Макой Бочоришвили, с которыми обсудила план страны по выполнению рекомендаций Еврокомиссии.

«Мы сказали вице-президенту Бундестага, что разочарованы тем, что Грузия не получила статус кандидата. Однако мы также очень четко и ясно объяснили ей, что рекомендации будут тщательно выполнены и выразили большую надежду на то, что Евросоюз примет положительное решение, на что был ответ, что если мы выполним все эти вопросы, то мы будем иметь безоговорочную поддержку со стороны Германии в вопросе получения статуса кандидата», — заявил после встречи Николоз Самхарадзе.

В рамках визита вице-президент Бундестага Германии примет участие в организованной Фондом Генриха Бёлля дискуссии, которая будет касаться вопросов культуры, демократии и Европы с акцентом на европейскую интеграцию. В том же обсуждении примут участие Давид Усупашвили от партии «Лело»; Гиорги Маисурадзе, директор Института социальных и культурных исследований Государственного университета Ильи и режиссер-документалист и продюсер Саломе Джаши.

