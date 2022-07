Ираклий Гарибашвили обращается к президенту Еврокомиссии с открытым письмом

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 18 июля обратился с открытым письмом к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором отметил, что запись о неформальном управлении в критической резолюции по Грузии, принятой Европарламентом 9 июня — «полная ложь».

По его словам, «совершенно бездоказательные» обвинения в неформальном управлении и разговоры о том, что правительством страны руководит человек, который полтора года назад ушел из политики по собственному желанию, «особенно оскорбительны» как лично для него, так и для Грузии.

Премьер-министр также коснулся записи в резолюции о введении санкций в отношении основателя Грузинской мечты Бидзины Иванишвили из-за ее «связей с Кремлем» и подчеркнул, что обвинения «не имеют под собой никаких оснований и направлены на дискредитацию действующей системы управления в Грузии».

«Оппоненты никогда не представляли никаких фактов вмешательства Бидзины Иванишвили в политику или правосудие, он больше не ведет экономическую деятельность в Грузии, нет никаких прецедентов его личных или деловых связей с Россией», — сказал он.

Отметив, что «радикальная часть оппозиции использует резолюцию для дальнейшего углубления поляризации в Грузии», Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что документ «непосредственно был использован швейцарским банком для прекращения финансовых перечислений Бидзине Иванишвили».

Таким образом, премьер-министр считает, что «для полной нейтрализации негативного воздействия резолюции Европарламента важно, чтобы Еврокомиссия выразила четкую позицию против безосновательных обвинений, высказанных в резолюции».

«Выражение Еврокомиссией четкой позиции является необходимым условием для того, чтобы у грузинского народа не углублялось чувство несправедливости по отношению к европейским структурам, а радикальное крыло оппозиции не использовало резолюцию Европарламента для разжигания поляризации», — заявил премьер Гарибашвили.

В завершение Ираклий Гарибашвили также отметил, что Еврокомиссии важно «четко отделить себя от персонификации записи по деолигархизации», чтобы «не оставалось пространство для спекуляций, чтобы сохранить высокое доверие в грузинском обществе к европейским структурам и способствовать снижению степени поляризации в Грузии».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)