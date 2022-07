Келли Дегнан отвечает на обвинения судьи во вмешательстве США в судебную систему Грузии

Посол США в Грузии Келли Дегнан опровергла сегодняшнее заявление судьи Лаши Чхиквадзе о попытке вмешательства в судебную систему, заявив, что это «просто не соответствует действительности». По словам Чхиквадзе, после вынесения обвинительного приговора директору телекомпании «Мтавари архи» Нике Гварамия представитель Посольства США поинтересовался у него мотивами приговора.

Выступая перед журналистами 15 июля, посол сказала: «в течение многих лет мы помогаем Грузии создать независимую, беспристрастную и прозрачную судебную систему. Это важный краеугольный камень работы, которую мы делаем, чтобы помочь укрепить верховенство закона в Грузии».

«Для достижения этой цели мы продолжим работать со многими нашими партнерами в судебной системе Грузии», — сказала Дегнан.

На вопрос об исключении Чхиквадзе из американской программы обмена судьями вскоре после вынесения им приговора Нике Гварамия Келли Дегнан ответила: «я не могу говорить за судью. Это было бы неправильно. Я могу сказать вам, что наши программы открыты для многих профессионалов судебной системы, которые заинтересованы в обмене идеями и передовым опытом со своими коллегами в США».

По поводу возможной слежки за журналистами в Грузии посол США сказала: «это напоминание о том, почему мы так обеспокоены информацией, связанной с прослушиванием телефонных разговоров».

«Именно поэтому мы призвали законодательный орган отложить принятие закона о прослушивании, так как он не соответствовал передовой практике или законодательству ЕС», — сказала она, — «Поэтому мы обратились к властям с просьбой расследовать утечку информации о (возможном тайном) прослушивании телефонных разговоров священнослужителей, дипломатов и других лиц».

«Это по-прежнему вызывает озабоченность у всех, кто хочет видеть в Грузии свободное и открытое общество», — сказала Келли Дегнан, — «Единственный способ, которым граждане Грузии, грузинский народ, смогут получить достоверную информацию, — это если журналисты смогут выходить на улицу и освещать новости, не подвергаясь нападениям, преследованиям или запугиванию».

«Свобода СМИ — очень важный приоритет для Посольства США, и она должна быть важным приоритетом для любой демократии», — добавила посол.

