ЕС обеспокоен изменениями в законодательстве о слежке

Посол ЕС в Грузии Карл Харцель выразил обеспокоенность в связи с принятыми недавно поправками к Уголовному кодексу, которые увеличивают количество правонарушений, в отношении которых будет разрешено проведение тайных следственных действий, и продолжительность этих действий также будет увеличена.

В заявлении, опубликованном 8 июня, посол Харцель заявил, что, хотя принятие изменений может быть легитимным с точки зрения безопасности, они «значительно ограничивают неприкосновенность частной жизни граждан Грузии».

«Мы видим, что Грузия продолжает принимать существенные законодательные изменения посредством ускоренных парламентских процедур, без необходимых местных или международных консультаций и должного анализа их соответствия европейским стандартам», — отметил посол.

Он призвал Парламент Грузии «немедленно обратиться в Венецианскую комиссию за заключением по этому законопроекту и учесть ее рекомендации».

«Мы призываем правительство Грузии выполнить свои обязательства по защите прав человека и основных свобод своих граждан и обеспечить адекватные и эффективные гарантии против возможных нарушений», — сказал Карл Харцель.

Он подчеркнул, что правительство Грузии «должно проинформировать дипломатическое сообщество о результатах обещанного расследования в связи широкомасштабной слежкой за грузинскими и иностранными гражданами, о чем стало известно в сентябре 2021 года».

Дипломат имел в виду просочившиеся предположительно из Службы государственной безопасности секретные материалы, которые содержала информацию, полученную властями в результате предположительной слежки за священнослужителями, представителями гражданского общества, журналистами и иностранными дипломатами.

Согласно спорным поправкам, инициированным депутатами от правящей партии в апреле 2022 года, срок проведения негласных следственных действий увеличивается с шести до девяти месяцев и становится возможным проведение негласных следственных действий в связи с дополнительными 27 видами преступлений.

В случае преступлений 77-го типа поправки допускают бессрочное производство тайных следственных действий в отношении лица таким образом, чтобы он даже не знал об этой слежке.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)