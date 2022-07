Еще три депутата сакребуло в регионах покинули Грузинскую мечту и занимаемые должности

С мотивом «говорить правду» депутаты в сакребуло в регионах продолжают покидать правящую Грузинскую мечту. По этой причине 13 июля председатели фракций Грузинской мечты Аспиндзеского и Адигенского сакребуло Гия Челишвили и Имадеа Мгебришвили, а также председатель Комиссии по пространственно-территориальному планированию, инфраструктуре и природным ресурсам Телавского сакребуло Леван Кочлошвили объявили о своем выходе из партии и отставке с занимаемых должностей.

«Очень трудно молча наблюдать, как наносят вред европейской идее в Грузии Национальное движение и их иностранные лоббисты», — написал Челишвили сегодня в Facebook, добавив, что «сегодня, как никогда, наша страна и общество нуждаются в том, чтобы говорить правду, какой бы неудобной она не была».

Отметив, что сегодня в качестве европейцев и лиц Европы «нам представляются покровители злоумышленного Национального движения, такие как (Раса) Юкневичене, (Андрюс) Кубилюс, (Маркета) Грегорева или (Анну) Фотыга», — написал Челишвили и подчеркнул, что покровительство Национального движения и оказание им помощи в захвате власти «значит быть соучастником всех тех бед, которые совершало Национальное движение в течение многих лет».

«Необходимо свободно говорить обо всем, что происходит, наше общество должно получить ответы на те вопросы, которые существуют», — написал также в Facebook Имеда Мгебришвили и добавил, что присоединяется к тем людям, «кто готов говорить более открыто и защищать мир, стабильность в этой стране и европейское будущее этой страны».

Причиной ухода из Грузинской мечты Леван Кочлошвили также назвал желание «свободно говорить» и «действовать». «(Хочу) присоединиться к рядам людей, которые собираются бороться за правду, помочь своей стране в такую ​​трудную минуту и ​​предотвратить все попытки, которые могут привести Грузию к войне», — написал Кочлашвили в также Facebook.

По причине предоставлять общественности «постепенно» и «дозировано» информацию о процессах, происходящих «за кулисами грузинской политики» депутаты начали покидать правящую партию 28 июня. Первыми были три депутата Парламента — Созар Субари, Дмитрий Хундадзе и Михаил Кавелашвили, которые заявили, что правительство засунуло голову в «мышеловку» с темой получения страной статуса кандидата в члены ЕС.

Позже к ним присоединились депутаты муниципальных сакребуло в регионах. 11 июля по той же причине Грузинскую мечту и занимаемые должности в сакребуло покинули пять депутатов партии.

