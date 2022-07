Страсбургский суд принял иск «Тбилиси Прайда» по делу 5 июля

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск ЛГБТ-правозащитной организации «Тбилиси Прайд» и активистов против властей Грузии по поводу гомофобного насилия 5 июля 2021 года.

Местная неправительственная организация «Демократическая инициатива Грузии», защищающая интересы группы, сообщает, что «делу может быть придано прецедентное значение».

Ровно год назад, 5 июля 2021 года, гомофобные группы, собравшиеся на контракции против запланированного «Марша достоинства», учинили физическую и словесную расправу над более чем 50 журналистами, а также напали на офисы неправительственных организаций, где укрывались ЛГБТ-активисты и сторонники, планировавшие принять участие в «Марше достоинства». Из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны правительства/полиции «Тбилиси Прайд» отменил марш в тот день.

На фоне этого следует отметить, что вчера Тбилисский городской суд оштрафовал на 5 000 лари трех лиц, напавших на офис «Тбилиси Прайд» 5 июля 2021 года, и признал их невиновными в преследовании на почве нетерпимости и организованном насилии.

Что касается иска, направленного в Страсбург, «Демократическая инициатива Грузии» обвиняет власти Грузинской мечты в бездействии и заявляет, что они не отреагировали на «гомофобное насилие, нападения и угрозы в адрес ЛГБТКИ+ сообщества и активистов».

Истцы настаивают установления нарушения гарантированных Европейской конвенцией прав человека, а именно статьи 3 (запрещение пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения), 11 (свобода собраний), 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и 14 (запрет дискриминации) Конвенции.

По заявлению организации, до 13 октября 2022 года правительство Грузии обязано ответить на заданные судом вопросы по всем вопросам, затронутым в иске.

«Суд интересует, способствовали ли заявления представителей власти насилию, вспыхнувшему 5 июля 2021 года, и в какой степени государство выполнило свои обязательства по предотвращению и эффективному расследованию», — заявляет организация.

Кроме того, суд обязал правительство представить план обеспечения безопасности от 5 июля 2021 г. и внутренние материалы, а именно план мер безопасности, осуществленных МВД до событий 5 июля.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)