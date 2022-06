МИД Грузии откликнулся на решение Европейского совета

Министерство иностранных дел Грузии приветствовало «историческое решение» Европейского совета предоставить Грузии европейскую перспективу, отметив, что это огромное достижение и подтверждение того, что европейская интеграция Грузии необратима.

Ниже приведен перевод полного текста заявления МИД Грузии с грузинского на русский язык (перевод – Civil.ge):

«Сегодня Европейский совет принял важное историческое решение о предоставлении перспективы членства в ЕС Грузии, Республике Молдова и Украине.

Этим решением Европейского совета лидеры стран-членов ЕС подтвердили, что будущее Грузии в ЕС и Грузия обязательно станет членом организации.

Согласно решению Европейского совета, после выполнения ряда рекомендаций Грузия автоматически получит статус кандидата, а Украина и Молдова получили статус кандидата при условии выполнения ряда рекомендаций.

Учитывая перспективу присоединения Грузии, ЕС признал Грузию европейской страной и признал прогресс, достигнутый в отношениях между Грузией и ЕС за последние годы. Действительно, этот результат был бы недостижим для Грузии, если бы не реформы и усилия, предпринятые страной в последние годы.

Решение Европейского совета имеет особое значение ввиду вызовов, которые угрожают западной системе ценностей и безопасности Европы, неотъемлемой частью которой является Грузия.

Министерство иностранных дел приветствует решение Европейского совета и поддержку лидеров государств-членов в этом процессе.

Мы считаем, что это исторический момент для Грузии, и отныне дверь в Европу однозначно открыта для нашей страны.

Грузия, как приверженная общим ценностям, продолжит реализацию амбициозной повестки дня реформ вместе с ЕС, что обеспечит окончательную интеграцию Грузии в ЕС.

Грузия будет активно работать над выполнением рекомендаций, чтобы как можно скорее получить заслуженный статус кандидата и вернуть себе место в общей европейской семье.

Мы поздравляем наших друзей Украину и Молдову с решением Европейского совета о предоставлении им статуса кандидата».

