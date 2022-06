Послание Эммануэля Макрона, президентов Еврокомиссии и Европейского совета грузинскому народу

Президент Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон (страна которого является председателем совета) 23 июня озвучили послания грузинскому народу после того, как страна получила европейскую перспективу и обещание предоставления статуса кандидата в члены ЕС после выполнения ряда условий. Президенты выступили с заявлениями на пресс-конференции в ответ на вопрос грузинского журналиста после того, как Европейский совет озвучил решение по заявкам стран Ассоциированного трио.

Шарль Мишель – президент Европейского Совета: «Для страны, для народа этой страны очень важно провести фундаментальные реформы, бороться с коррупцией, бороться за независимую судебную систему. Мы очень тесно сотрудничаем с грузинскими институтами, чтобы они добились прогресса. Основываясь на заключение комиссии, я убежден, что при наличии политической воли в существующих политических условиях в Грузии будет возможно, чтобы они добились огромного прогресса. Я знаю, что они точно знают, что им нужно делать, чтобы двигаться в правильном направлении. Сегодня мы посылаем сигнал — на геополитическом уровне, но не только — мы знаем, что есть выбор грузинского народа и властей Грузии — это выбор в пользу свободного мира, выбор в пользу фундаментальных ценностей и демократических принципов. Мы хотим тесно работать с ними, чтобы помочь их усилиям по работе в правильном направлении».

Урсула фон дер Ляйен – председатель Еврокомиссии: «Мое послание грузинскому народу заключается в том, что, то огромное желание, которое у вас есть – стремление к ЕС – это сильнейший толчок на пути к ЕС. Теперь Грузия получила новую перспективу – это большой шаг, очень важная перспектива на пути к членству, чтобы стать членом Европейского Союза. Это первый случай, когда страна достигла этого этапа. У вас сильная экономика, вы добились больших политических успехов. Теперь вам нужно сделать то, чтобы провести важные реформы и продемонстрировать политическое единство, привлечь гражданское общество и двигаться вперед в реализации реформ. А потом — последующие шаги тоже не запоздают».

Эммануэль Макрон — президент Франции: «Я полностью разделяю то, что сказала г-жа президент (Урсула фон дер Ляйен). Я думаю, что это исторический день и в Грузии, и его следует оценивать таким образом. Признавая европейскую перспективу (Грузии), комиссия сформулировала условия именно для того, чтобы она (Грузия) могла получить статус (кандидата). Президент (Саломе Зурабишвили) тоже упомянула, и мы тоже получили от нее очень четкий сигнал, и воля народа проявилась на улицах, где они обратились к Европе. Так что с этой единой волей, стремлением (продвигаться) к Европе должен объединиться политический класс и провести необходимые реформы».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)