Президент критикует премьера Гарибашвили за его «абсурдное» и «оскорбительное» выступление в Парламенте

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на брифинге вчера, что выступление премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Парламенте было «абсурдным и очень оскорбительным по своему содержанию».

«Мы самые лучшие, мы все сделали хорошо, у нас нет никаких проблем, мы намного лучше ваших Украины и Молдовы, мы не понимаем, почему они впереди нас, единственное, наверно, потому, что вы хотели войны и мы этого не хотим», — таким образом подвергла критике президент послания премьер-министра, озвученные в Парламент, и пояснила, почему Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, не получает статус кандидата в члены ЕС.

По ее словам, европейские партнеры «ожидали от Грузии одной простой вещи», чтобы была выражена политическая воля, что мы прочитали рекомендации, проанализируем это».

«Это не значит, что мы будем принимать все как должное, но мы готовы, чтобы все вместе, неполяризованно и неконфронтационно, делать то, что должны сделать в конце года», — сказала она.

По словам президента, вместо этого выступлением премьер-министра была удивлена она сама и население тоже удивилось.

«Я хочу отправить отсюда в Брюссель еще один посыл, что это не Грузия, это не воля грузинского народа», — сказала президент.

Грузия ожидает окончательного решения Европейского совета о предоставлении статуса кандидата на саммите 23-24 июня.

Ранее, 17 июня, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии европейскую перспективу, а это означает, что страна должна сначала выполнить ряд условий, после чего она сможет получить статус кандидата.

С большой вероятностью Европейский совет учтет рекомендацию Еврокомиссии.

