В Европарламенте прошли дебаты о кандидатском статусе Украины, Молдовы и Грузии

Депутаты Европарламента вчера провелидебаты по вопросу о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС Украине, Молдове и Грузии.

«Украина, Молдова и Грузия говорят нам, что они хотят перемен, они хотят больше демократии, они хотят больше свободы и более сильных реформ», — заявила депутатам Европарламента председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Они говорят нам, что хотят Европу. На нас возложена ответственность перед ними, но мы также ответственны перед собой, чтобы сделать правильный выбор».

По словам председателя Еврокомиссии, у Грузии такие же стремления и потенциал, как у Украины и Молдовы, и заявка Грузии также имеет сильные стороны, в частности, с точки зрения рыночной ориентации и сильного частного сектора.

Однако, по его словам, для достижения успеха «страна должна объединиться политически и проложить четкий путь к структурным реформам и ЕС, путь, который конкретно наметит необходимые реформы, вовлечет гражданское общество и получит широкую политическую поддержку».

«Вот почему мы советуем Совету (ЕС) дать Грузии европейскую перспективу, и, прежде чем предоставить ей статус кандидата, давайте вернемся и оценим, насколько страна соответствует ряду условий», — заявила она.

Президент Еврокомиссии также сказала, что то, насколько далеко и быстро продвинутся вперед Украина, Молдова и Грузия, «будет зависеть, в первую очередь, от их действий и прогресса. Это подход, основанный на заслугах». «А то, как мы ответим на их стремления и прогресс, зависит только от нас», — подчеркнула она.

Заявления депутатов Европарламента

Депутат Европарламента Раса Юкневичиене приветствовала «самую масштабную демонстрацию в истории современной Грузии», которая прошла 20 июня, и подчеркнула, что «народ послал нам сигнал из Тбилиси о том, что они полны решимости идти по европейскому пути, и я очень четко говорю — мы с вы, грузины».

Однако она также отметила, что «к сожалению, очевидно, власти Грузии сделали все возможное, чтобы рекомендация Еврокомиссии не была более благоприятной для Грузии». Она призвала грузинских политиков, как из правящей партии, так и из оппозиции, «найти в себе силы для сильной европейской повестки дня».

Раса Юкневичиене заявила в очередной раз, что освобождение бывшего президента Михаила Саакашвили и руководителя телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия из тюремного заключения станет важным шагом на пути к «европейскому стилю жизни».

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель призвала «европейских лидеров взять на себя политическую ответственность и сформировать завтрашнюю Европу так, чтобы страны Западных Балкан, а также Украина, Молдова и Грузия имели там место».

По ее словам, мир столкнулся с такими изменением в истории Европы, которые случаются только раз в жизни, когда Украина борется против российского вторжения в страну.

Виола фон Крамон-Таубадель также рассказала о жертвах, принесенных Украиной и Молдовой. Она подчеркнула, что Грузия «была первой в регионе, кого Россия наказала за законное желание стать европейцами».

Депутат Европарламента Свен Миксер заявил, что реалистичным способом борьбы с российской агрессией является «полная интеграция» Украины, Молдовы и Грузии в европейские структуры экономики и безопасности.

Он признал, что ни одна из этих трех стран не готовы стать полноправными членами ЕС, но сказал, что «нам следует быть четкими и искренними по поводу конечной цели, которая называется членством».

Свен Миксер подчеркнул, что, в то время, когда каждую страну следует оценивать по ее заслугам, нельзя упускать из виду «риск раскола между тремя восточными партнерами, и оставления одного или двух в более уязвимом положении», поскольку «все три нации заслуживают места в Европе».

