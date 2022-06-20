Пригласительное обращение Шарля Мишеля к членам ЕС

Дорогие коллеги,

С возвращением войны в Европу мы предприняли беспрецедентные шаги, чтобы продемонстрировать геополитическое влияние Европейского союза. Теперь мы должны предпринять следующие шаги для укрепления безопасности и стабильности на нашем континенте. Именно это станет основным вопросом, который будет обсуждаться на заседании Европейского совета 23-24 июня.

Now is the time to acknowledge that the future of Ukraine, Moldova & Georgia lies within the EU.



I will invite you to grant candidate status to Ukraine & Moldova.



In parallel, we will continue to provide Ukraine with strong humanitarian, military, economic & financial support. — Charles Michel (@CharlesMichel) June 20, 2022

Пришло время признать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии в Европейском союзе. Предлагаю предоставить Украине и Молдове статус стран-кандидатов. При этом мы продолжаем активно поддерживать Украину в гуманитарной, военной, экономической и финансовой сферах.

Западные Балканы важны для Европейского Союза, а Европейский Союз важен для Балкан. Нам необходимо придать новую энергию процессу расширения и продвигать вперед процесс интеграции наших западнобалканских партнеров. Мы встретимся с ними перед началом официальной части Совета ЕС.

Мир, безопасность и благополучие в рамках правил международного порядка — это ценности Европейского союза, которые разделяют и другие европейские партнеры. Представлена ​​идея создания европейского политического сообщества, которое послужит углублению политического диалога и сотрудничества. Мы проведем стратегическое обсуждение того, как укрепить отношения для сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Последствия войны ощущаются за пределами нашего региона. Россия использует запасы продовольствия в качестве оружия, ворует зерно, блокирует порты и превращает сельскохозяйственные угодья Украины в поле боя. Это ложится тяжелым грузом на многие страны, особенно в Африке, где существуют реальные риски голода, политической и социальной нестабильности. Вслед за нашей постоянной помощью Украине в обеспечении поставок зерна на международный рынок, мы также рассмотрим дополнительные шаги, которые помогут решить эту проблему.

Конференция о будущем Европы собрала предложения граждан Европы по улучшению работы нашего союза. Необходимо, чтобы эти предложения получили должное развитие.

Текущая ситуация также требует углубленного обсуждения на саммите еврозоны, в котором примут участие президент Европейского центрального банка и президент Еврогруппы. Нам нужно решить, какие шаги предпринять для установления связи между банковским союзом и рынками капитала.

Мы начнем работу в четверг, 23 июня, в 9:30, встретившись с лидерами Западных Балкан. Затем работа продолжится в 15:00, где официальное заседание Совета ЕС откроется традиционным обменом мнениями с председателем Европарламента.

С нетерпением жду встречи с вами в Брюсселе.

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