АМЮГ: Суд обязал Эку Квеситадзе выплатить 25 тысяч лари «Рустави-2»

Неправительственная организация Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) заявила сегодня, что Тбилисский городской суд признал законным увольнение с телекомпании «Рустави-2» бывшей ведущей телеканала Эки Квеситадзе в 2019 году и обязал ее выплатить штраф в размере 25 000 лари за переход в телекомпанию «Мтавари архи» с нарушением условий труда.

По сообщению АМЮГ, которая защищала права Квеситадзе в суде, журналистка требовала от телеканала отменить решение об увольнении по дискриминационному признаку, восстановить ее на работу, возместить принудительный пропуск работы и оплату за период работы (задолженность по зарплате и отпускные).

Однако, по данным организации, суд обязал «Рустави-2» выплатить журналистке только зарплату за время ее работы. Точная сумма в заявлении не указывается.

По данным АМЮГ, Эка Квеситадзе из-за содержания и критического характера своей журналистской деятельности стала «жертвой дискриминационного обращения» со стороны нового руководства «Рустави 2», целью которого было ее «примерное наказание».

В частности, по заявлению АМЮГ, Квеситадзе в течение многих лет работы на «Рустави-2» «порядочно и добросовестно» выполняла свои обязанности, а новый менеджмент канала выделил ее от других сотрудников изначально и перестал платить ей зарплату вместе с несколькими другими журналистами.

Кроме того, представитель отдела кадров телекомпании посоветовал ей уйти в отпуск, а «суд не пожелал» допросить этого человека в качестве свидетеля.

«К сожалению, это и многие другие фактические обстоятельства не были учтены судом при вынесении решения», — заявляет АМЮГ, добавив, что решение городского суда будет обжаловано в вышестоящей судебной инстанции.

«Надеемся, что суды вышестоящей инстанции примут обоснованное и законное решение», — отмечает АМЮГ.

Примечательно, что в конце апреля-начале мая Тбилисский городской суд признал незаконным увольнение также в 2019 году тогдашнего руководителя Информационной службы телекомпании «Рустави 2» Нодара Меладзе и бывшей ведущей Нануки Жоржолиани и обязал компанию выплатить им компенсацию.

Предыстория

Изменения в телекомпании «Рустави-2» начались 18 июля 2019 года, после того как на основании решения Европейского суда по правам человека, акции телеканала были переоформлены его бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши.

В тот же день Кибар Халваши уволил тогдашнего генерального директора канала Нику Гварамия и назначил на его место своего адвоката Паату Салия.

Почти через месяц после возвращения акций Кибар Халваши заявил, что продает телевидение. Однако недельный срок продажи телевижения истек, так что покупатель так и не появился.

В результате Халваши сказал, что своими силами «оздоровит» телевидение. Первой обязанностью он назвал освобождение телеканала от влияния бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и восстановление доверия к каналу.

После этого, 19 августа 2021 года, стало известно, что из-за «конфликта интересов» с работы увольняли тогдашнего руководителя Информационной службы «Рустави 2» Нодара Меладзе и еще несколько человек.

В итоге 22 августа того же года «Рустави-2» покинул практически весь состав телеканала. Почти за месяц покинувшие телекомпанию сотрудники запустили два новых телеканала, настроенных критически к властям, «Мтавари архи» и «Формула».

