Суд признал незаконным увольнение Нодара Меладзе и Нануки Жоржолиани из «Рустави-2»

Тбилисский городской суд признал незаконным увольнение с телекомпании «Рустави-2» в 2019 году тогдашнего руководителя Информационной службы телекомпании Нодара Меладзе, а также бывшей ведущей Нануки Жоржолиани, а телекомпанию обязал выплатить им компенсацию.

Юрист неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» Теона Закарашвили, которая защищала права журналистов в суде, сообщила «Civil Georgia», что суд признал приказы об их увольнении аннулированными и обязал телекомпанию «Рустави-2» выплатить Меладзе 80 000 лари, а Жоржолиани — 62 000 лари.

Кроме того, суд обязал телекомпанию выплатить Жоржолиани дополнительно 20 000 лари в качестве заработной платы, которая не была ей выплачена после увольнения. Также до исполнения решения к сумме ежедневно будет добавляться 0,07% от этой зарплаты.

По словам Закарашвили, суд объявил решение по делу Меладзе 4 мая, а по делу Жоржолиани — 21 апреля.

Генеральный директор телекомпании «Рустави-2» Паата Салия заявил «Civil Georgia», что руководство телеканала воспользуется своим процессуальным правом на обжалование решений Городского суда. «Но сначала мы должны ознакомиться с обоснованием решения», — добавил он.

Нодар Меладзе, который в настоящее время является главой Информационной службы телекомпании «Пирвели», написал сегодня в Facebook, что после двухлетнего спора было доказано, что он «добросовестно выполнял свои обязанности до последней минуты» и был уволен «по надуманной причине».

В комментариях к посту Меладзе Нанука Жоржолиани, которая сейчас работает на телеканале «Мтавари архи», написала только то, что выиграла спор с «Рустави-2» и о деталях расскажет позже.

Нодар Меладзе и Нанука Жоржолиани обратились в суд в сентябре 2019 года. Журналисты утверждали, что они были незаконно уволены новым генеральным директором телеканала Паатой Салия с мотивом изменения редакционной политики канала.

Предыстория

Изменения в телекомпании «Рустави-2» начались 18 июля 2019 года, после того как на основании решения Европейского суда по правам человека, акции телеканала были переоформлены его бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши.

В тот же день Кибар Халваши уволил тогдашнего генерального директора канала Нику Гварамия и назначил на его место своего адвоката Паату Салия.

Почти через месяц после возвращения акций Кибар Халваши заявил, что продает телевидение. Однако недельный срок продажи телевижения истек, так что покупатель так и не появился.

В результате Халваши сказал, что своими силами «оздоровит» телевидение. Первой обязанностью он назвал освобождение телеканала от влияния бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и восстановление доверия к каналу.

После этого, 19 августа 2021 года, стало известно, что из-за «конфликта интересов» с работы увольняли тогдашнего руководителя Информационной службы «Рустави 2» Нодара Меладзе и еще несколько человек.

В итоге 22 августа того же года «Рустави-2» покинул практически весь состав телеканала. Почти за месяц покинувшие телекомпанию сотрудники запустили два новых телеканала, настроенных критически к властям, «Мтавари архи» и «Формула».

