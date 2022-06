Прямые иностранные инвестиции в Грузию в первом квартале 2022 года выросли на 78%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 9 июня, объем прямых иностранных инвестиций в первом квартале 2022 года составил 568,2 млн долларов США, что на 78% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

«Увеличение в основном связано с увеличением акционного капитала и ставок реинвестирования», — говорится в сообщении Службы статистики.

Возглавляет список по объему инвестиций в страну Испания с 196,1 млн долларов США (34,5% от общего объема прямых иностранных инвестиций), что связано с приобретением 80% акций грузинской компании водоснабжения Georgia Global Utilities испанской компании FCC Aqualia.

За Испанией следуют Великобритания с 87,2 млн долларов (15,3%) и Турция с 67,1 млн долларов (11,8%).

За Турцией следует Китай с инвестициями в Грузию — 36,4 млн долларов США; Нидерланды – 33,6 млн долларов США; США — 31,7 млн ​​долларов США; Маршалловы острова — 18,3 млн долларов США; Мальта — с 10,2 млн долларов США и Германия — с 9,2 млн долларов США.

Наибольшая доля прямых иностранных инвестиций — 236,4 млн долларов США — приходится на энергетический сектор; Далее следуют — финансовый сектор — с 111,1 млн. долларов США; Сектор недвижимости — 81,3 млн долларов США; перерабатывающая промышленность — 37,4 млн долларов и транспорт — 23,4 млн долларов США.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)