Годовая инфляция в Грузии в мае составила 13,3%

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 3 июня, годовая инфляция в мае составила 13,3%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 1,1%.

Основное влияние на формирование годовой инфляции оказало изменение цен на следующие группы: транспорт (увеличение на 20%); продовольствие и безалкогольные напитки (увеличение на 22%); жилье, вода, электричество, газ (увеличение на 16,1%).

На формирование месячного уровня инфляции в основном повлияло изменение цен на следующие группы: жилье, вода, электроэнергия, газ (увеличение на 6,2%); алкогольные напитки и табак (увеличение на 1,3%), а также рестораны и гостиницы (увеличение на 1,5%).

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