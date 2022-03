В 2021 году объем ПИИ в Грузию составил 1,15 млрд долларов США

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 11 марта, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Грузию в 2021 году составил 1,15 миллиарда долларов США, что вдвое больше, чем уточненные данные за 2020 г.

По информации Службы статистики, рост обусловлен увеличением всех трех компонентов прямых иностранных инвестиций — показателей акционного капитала, реинвестирования и долговых обязательств.

В 2021 году наибольшая доля прямых иностранных инвестиций — 596,6 млн долларов США — приходится на Великобританию. Далее следуют Нидерланды с 125,9 млн и Чехия с 81,8 млн долларов США.

Доля инвестиций, сделанных в Грузии в прошлом году, распределяется по странам следующим образом: Турция — 64,7 млн ​​долларов США; Россия — 58,6 млн долларов; Люксембург – 41 млн ​​долларов США; Объединенные Арабские Эмираты — 34,8 млн ​​долларов США; Германия – 31,6 млн долларов США; Маршалловы острова – 21,3 млн ​​долларов США; Сейшельские острова – 19,8 млн ​​долларов США; Другие страны — 76,7 млн ​​долларов США.

В 2021 году наибольшая доля прямых иностранных инвестиций — 443,4 млн долларов США — пришлась на финансовый сектор. Далее следуют: развлечения, досуг и другие услуги – 230,5 млн долларов США; Энергетика — 157 млн ​​долларов США; Производство — 143 млн долларов США; Недвижимость — 84,1 млн долларов США; Здравоохранение и социальные услуги – 28,2 млн долларов США; Строительство – 27,6 млн долларов США; Сельское хозяйство, рыболовство – 9 млн долларов США; Гостиницы и рестораны – 7,7 млн ​​долларов США; Транспорт – 4,7 млн ​​долларов США; Другие отрасли — 17,5 млн долларов США.

В четвертом квартале 2021 года объем прямых иностранных инвестиций в Грузию составил 411,3 млн долларов США.

В 2020 году объем прямых иностранных инвестиций составил 616,9 млн долларов США, что на 52,9% меньше, чем в 2019 году. Основной причиной сокращения тогда Служба статистики назвала переход права собственности на несколько предприятий в собственность резидентов Грузии.

