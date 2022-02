Испанская компания приобрела контрольный пакет грузинской компании водоснабжения

Испанская компания по управлению водными ресурсами FCC Aqualia 3 февраля приобрела 80% акций грузинской компании водоснабжения Georgia Global Utilities за 180 миллионов долларов США.

Компания Georgia Global Utilities (GGU) владеет компанией Georgian Water and Power, которая снабжает питьевой водой 510 000 абонентов в Тбилиси и Мцхета.

GGU также владеет компанией «Рустави Вода», которая обслуживает более 53 000 бытовых и небытовых абонентов в Рустави, Гардабани и Марнеули.

Этой же компании также принадлежат восемь гидроэлектростанций, в том числе, Жинвали ГЭС и одна ветряная электростанция. Суммарная установленная мощность всех активов компании составляет 240 МВт.

Соглашение, достигнутое между FCC Aqualia и компанией Georgia Capital, которой принадлежит GGU, будет реализовано в два этапа.

Georgia Capital — диверсифицированная холдинговая компания, позиционирующая себя как «платформа для приобретения, строительства и развития бизнеса в Грузии».

Что касается компании FCC Aqualia, это компания по управлению водными ресурсами, которая в настоящее время обслуживает 30 миллионов потребителей в 17 странах, включая Алжир, Саудовскую Аравию, Колумбию, Чили, Египет, Испанию, Францию, Италию, Мексику, Оман, Португалию, Катар, Чехию, Румынию и Тунис.

Компания принадлежит испанской компании FCC Citizen Services Group (51%) и австралийской компании IFM Investors (49%), фонду, который объединяет 570 институциональных инвесторов, в том числе 23 ведущих пенсионных фонда.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)