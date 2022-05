Виола фон Крамон отвечает Тее Цулукиани

Депутат Европарламента Виола фон Крамон отреагировала на заявление вице-премьера и министра культуры Грузии Теи Цулукиани, подвергла ее критике ее за «безвкусную» и «необоснованную» атаку.

В интервью телекомпании «Имеди» Теа Цулукиани обвинила депутата Европарламента во вмешательстве в политику Грузии и оскорблении грузинского правительства, назвав ее «нацом» (сторонником оппозиционного Национального движения).

Фон Крамон также вспомнила встречу с Теей Цулукиани в начале политической карьеры последней, сказав, что «прискорбно видеть, как она стала такой радикальной в последние годы, (и) теперь распространяет ложь и дезинформацию».

Она также подчеркнула, что «дезинформация Грузинской мечты «достигает кремлевского уровня».

«Грузинская мечта — это не Грузия, критика Грузинской мечты не означает критику (Грузии)», — отметила она, добавив: «именно поэтому я называю себя другом Грузии».

«Прекратите прятаться за доброе имя страны. Возьмите на себя ответственность за свою неудачу», — сказала фон Крамон, добавив, что «Грузинская мечта смогла ухудшить демократию (и) оттянуть Грузию (назад) с 60-го на 89-е место по уровню свободы СМИ в течение одного года».

Она также подчеркнула, что она не вмешивается во внутренние дела Грузии, как утверждает министр Цулукиани, а «напоминает вам об обязательствах, которые (вы) взяли на себя и не выполнили», в том числе обязательства, взятые по Соглашению от 19 апреля.

«Если вы хотите, чтобы вас воспринимали всерьез, прекратите нарушать обещания, прекратите наносить ущерб хрупкой грузинской демократии», — заявила депутат.

«Исправьте судебную систему, прекратите воровать микрофоны, прекратите ненависть (и) поляризацию», — сказала она.

Она также отметила, что задний ход грузинской демократии подвергается критике не только небольшой группой политиков, как сказала Теа Цулукиани, но и основными фигурами, определяющими политику ЕС в отношении Грузии в Европарламенте и за его пределами.

«Проверьте, кто поставил свои подписи под последним заявлением, или дождитесь следующей резолюции Европарламента по Грузии», — сказала она.

Она также пояснила, что это те самые политики, которые ежедневно защищают интересы Грузии, борясь за либерализацию визового режима и ее территориальную целостность.

«Я был другом Грузии (а не ее правительства) на протяжении многих лет», — сказал депутат Европарламента, добавив, что она научилась грузинской мудрости «ближнего порицай в лицо, а врага за спиной».

«Вместо того, чтобы закатывать истерики, Грузинской мечте пора научиться справляться с критикой и правдой», — подчеркнула Виола фон Крамон.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)