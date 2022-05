Ираклий Гарибашвили встретился с лидерами ЕС в Брюсселе

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который находится с двухдневным визитом в Брюсселе, сегодня встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европарламента Робертой Мецола.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, Ираклий Гарибашвили и Шарль Мишель обсудили заявку Грузии на членство в ЕС, проводимые в стране реформы и реализацию Соглашения об ассоциации.

Согласно сообщению, стороны также обсудили обстановку безопасности, возникшую в регионе в результате российской военной агрессии в Украине, в том числе ситуацию на оккупированных территориях Грузии.

Сегодня же Ираклий Гарибашвили и президент Европарламента Роберта Мецола обсудили перспективы получения статуса страны-кандидата в члены ЕС.

По сообщению пресс-службы правительства Грузии, Гарибашвили отметил, что страна ценит непоколебимую поддержку Европарламента и институтов ЕС на пути к европейской интеграции, «особенно в важный для Грузии момент, когда страна ожидает оценки со стороны Еврокомиссии и соответствующего решения совета».

После встречи президент Европарламента написала в Twitter, что «реформы в судебной системе, верховенство закона, свобода СМИ, права ЛГБТ+ и права человека по-прежнему имеют решающее значение для европейского пути страны».

«Грузия принадлежит европейской семье», — добавил он.

В ходе своего визита в Брюссель премьер-министр Грузии также встретится с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Незадолго до визита, 10 мая, Грузия представила вторую, заключительную часть вопросника самооценки ЕС.

Визит проходит в то время, когда грузинские оппозиционные силы выражают обеспокоенность тем, что арест директора оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия может поставить под угрозу заявку Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)