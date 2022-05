Проект Повестки дня Ассоциации ЕС-Грузия подчеркивает необходимость «амбициозных» реформ

В проекте Повестки дня Ассоциации ЕС-Грузия, который был подготовлен Еврокомиссией, говорится, что содействие повестки дня Грузии по демократии и верховенства права посредством амбициозных политических, судебных и антикоррупционных реформ в рамках широкого и инклюзивного процесса будет главным аспектом сотрудничества в 2021-2027 годах.

В целом, проект основан на предыдущей Повестке дня ассоциации на 2017-2020 годы и определяет основные цели политического объединения и экономической интеграции между сторонами. В документе изложен обзор краткосрочных и среднесрочных приоритетов в таких сферах, как судебная система, права человека, экономика, охрана окружающей среды и другое.

Документ обещает Грузии поддержку со стороны ЕС в достижении ее целей и приоритетов, но подчеркивается, что «помощь ЕС привязана с совместно согласованными строгими условиями, которые связаны с прогрессом реформ».

Представительство ЕС в Грузии заявило 24 мая, что документ уже «согласован» сторонами и ожидает официального принятия.

Ниже приведены некоторые ключевые положения документа:

Верховенство закона, реформа правосудия

Согласно документу, Грузия должна продолжить судебную реформу посредством «инклюзивного и многостороннего процесса реформ», в котором приоритетным будет Высший совет юстиции, орган, осуществляющий надзор над судебной системой.

В документе подчеркивается, что Грузия должна привести свой закон об общих судах в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии и «полностью использовать обновленный закон» при всех будущих назначениях.

Документ обязывает Грузию оценивать эффективность третьей и четвертой волн судебной реформы. Такое же обязательство было закреплено в соглашении, достигнутом между Грузинской мечтой и оппозицией 19 апреля 2021 года при посредничестве Евросоюза.

Согласно проекту Повестки дня Ассоциации, Грузия должна пересмотреть процесс назначения генерального прокурора с целью укрепления независимости и усиления прокуратуры.

В этом контексте проект предусматривает введение квалифицированного большинства голосов в парламенте.

В документе также подчеркивается, что Грузии необходимо добиться «амбициозного прогресса в борьбе с коррупцией и экономической преступностью, включая все формы коррупции, и укрепить антикоррупционные механизмы, в том числе в сфере государственных закупок».

В нем также подчеркивается необходимость дальнейшего усиления «подотчетности правоохранительных органов и демократического надзора за ними».

Права человека

Согласно проекту, Грузия «будет защищать свободу, независимость и плюрализм СМИ, уважать стандарты ЕС и международные стандарты, обеспечивать условия для свободной, профессиональной, независимой и здоровой медиасреды».

Он также отмечает, что Грузия «обеспечивает высочайшие демократические стандарты на протяжении всего избирательного процесса, справедливое, прозрачное и строгое рассмотрение жалоб и исков, и будет продолжать полностью выполнять Приоритетные рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ…».

В документе говорится, что Грузия и Евросоюз «будут способствовать хорошему управлению, правам человека, верховенству закона, борьбе с дискриминацией, а также фундаментальным ценностям и гуманитарным принципам в ответ на пандемию Ковид-19 и восстановлению после нее».

Кроме того, страна должна содействовать созданию благоприятной среды для НПО, поддерживая их финансовую устойчивость и развитие, особенно на местном уровне.

В этой части проекта подчеркивается необходимость более эффективного применения антидискриминационного законодательства и отмечается важность эффективного процесса оперативного расследования предполагаемых преступлений.

Урегулирование конфликта

В документе также говорится, что стороны продолжат сотрудничество, чтобы помочь Грузии добиться прогресса в мирном и устойчивом урегулировании конфликта, и содействовать «долгосрочному миру и безопасности» в стране.

ЕС и Грузия также будут сотрудничать, чтобы содействовать выполнению Соглашения о прекращении огня с Россией от 12 августа 2008 года, а также над достижением «ощутимых результатов» в рамках Женевских международных дискуссий.

Согласно документу, страна должна работать для возобновления заседаний Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в Гали и эффективного функционирования Эргнетского МПРИ.

В документе также изложены некоторые шаги, которые необходимо предпринять Грузии, включая продолжение усилий по обеспечению «безопасного, достойного и добровольного» возвращения ВПЛ в оккупированную Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию, а также содействие свободе передвижения, торговле, экономическим связям и образованию вдоль разделительных линий. В то же время ЕС и Грузия будут углублять диалог по вопросам обороны и безопасности, включая предотвращение конфликтов, борьбу с терроризмом и отмыванием денег, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

