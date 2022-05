Прошло шесть лет после убийства Гиги Отхозория

По случаю 6-й годовщины убийства гражданина Грузии Гиги Отхозория оккупационными силами Абхазии на подконтрольной Тбилиси территории, сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство Грузии использует «все возможные правовые и дипломатические средства» для наказания виновных «со всей строгостью закона».

Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что Гига Отхозория, вынужденный переселенец из Абхазии, является еще одной жертвой «оккупационного режима».

«Мы никогда не потерпим преступной оккупации, которая разделяет граждан Грузии, и сделаем все возможное, чтобы положить ей конец мирным путем», — добавил он.

Гига Отхозория был убит абхазским военнослужащим Рашидом Канджи-оглы на т.н. пункте пересечения Хурча-Набакеви, соединяющем оккупированный Гали с прилегающим Зугдидским районом.

В декабре 2016 года Зугдидский районный суд заочно приговорил Рашида Канжи-Огли к 12 годам лишения свободы.

Два года спустя, в июне 2018 года, правительство Грузии составило т.н. список Отхозория-Татунашвили, в котором были внесены имена 33 осужденных и подсудимых лиц, которые обличены в совершении тяжких преступлений против граждан Грузии в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе с 1991 года по сей день.

Включение убийцы Отхозория в список в 2018 году стало причиной приостановления переговоров в формате Механизмов предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) между Грузией и официальными лицами России и оккупированной Абхазии. Формат до сих пор не восстановлен.

