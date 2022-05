IDS Borjomi предлагает правительству Грузии безвозмездно передать часть своих акций

Принадлежащая России компания по производству минеральной воды «IDS Боржоми Грузия» предложила безвозмездно передать часть своих акций правительству Грузии после того, как компания приостановила работу из-за санкций, введенных против России в связи с ее вторжением в Украину.

Предложение правительству было сделано на фоне опасений сотрудников завода «IDS Боржоми» в Грузии, что значительная часть из них не смогла договориться с руководством компании о новых условиях и потеряла работу.

29 апреля компания заявила, что сложная ситуация на основных товарных рынках — России и Украине — усугубляется ограниченным доступом к банковским счетам, что «закрыло компании возможность получать валютную выручку и расплачиваться с кредиторами».

Примечательно, что профсоюз обратился к Министерству по делам ВПЛ, труда, здравоохранения и социальной защиты с предложением посредничества между работниками и руководством компании и руководством оккупированных территорий.

30 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в ближайшее время правительство опубликует хорошие новости об «IDS Боржоми».

«IDS Боржоми Грузия» является дочерней компанией «IDS Borjomi International», зарегистрированной на карибском острове Кюрасао. С 2013 года 60% IDS Borjomi International принадлежит российской «Альфа-Групп». Сооснователь группы — российский олигарх Михаил Фридман. Альфа-банк, дочерняя компания «Альфа группы», является крупнейшим частным банком России, который стал объектом санкций США и Великобритании из-за войны в Украине.

Министр экономики о переговорах

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили заявил 17 мая, что правительство Грузии работает в разных направлениях для решения проблем, с которыми сталкивается компания «Боржоми».

«Мы давно работаем с акционерами, чтобы были приняты некоторые изменения, (чтобы) компания не попала под международные санкции», — сказал он.

Министр экономики также заявил, что правительство работает с международными регулирующими органами и финансовыми учреждениями, чтобы «сделать процесс прозрачным». «Мы также (работаем) с международными партнерами, чтобы предоставить им полную информацию о решениях правительства Грузии», — добавил он.

«Я надеюсь, что через несколько дней мы сможем внести конкретные изменения, которые позволят компании возобновить свою деятельность», — сказал Леван Давиташвили.

На предложение «Боржоми» вчера в Facebook откликнулся представитель оппозиционного Единого национального движения Роман Гоциридзе, который выразил сомнения в прозрачности процесса. Он также поинтересовался, почему «подсанкционная сторона» не продала часть акций партнеру и почему она решила безвозмездно предложить их правительству Грузии.

«Не кроется ли за этой сделкой конфиденциальная договоренность о возврате этой доли в будущем, что по сути означает обход санкций?», — написал он, призвав правительство Грузии к публичности процесса.

