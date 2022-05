Компания IDS Borjomi уволила 49 сотрудников

Находящаяся во владении России компания по производству минеральных вод «IDS Borjomi» прекратила действие контрактов 49 сотрудникам в результате реорганизации. Незадолго до этого решения компания временно приостановила производство на обоих заводах «в связи со сложными обстоятельствами, вызванными войной России в Украине».

В заявлении компании, которое получил «Civil Georgia» говорится, что компания была «вынуждена» провести реорганизацию после того, как «небольшое количество сотрудников» сочло неприемлемым получать до 50 процентов оплаты за пропущенные рабочие часы в то время, когда заводы закрыты.

Компания заявляет, что больше не может позволить себе платить 100% за пропущенное рабочее время.

У сотрудников нет точной информации о том, кого коснулась реорганизация, пока компания не передаст приказы об увольнении сотрудникам, — заявил профсоюз «Лабор», который представляет около 400 сотрудников компании.

По заявлению профсоюза, «IDS Borjomi», возможно, пытается спровоцировать разногласия среди сотрудников и переложить вину за реорганизацию на тех сотрудников, которые не подписывают трудовые договоры с ухудшенными условиями.

«Сотрудники прекрасно понимают, что компания решила противопоставить друг другу сотрудников для достижения цели, они понимают, чему служат риторика и действия компании, и взамен они получат большее единство», — говорится в заявлении профсоюза.

Перед срывом переговоров о заработной плате профсоюз «Лабор» заявил 2 мая, что сотрудники согласятся на соглашение с «IDS Borjomi», если она гарантирует, что они будут получать пониженную заработную плату только в течение трех месяцев, после чего они пересмотрят контракты.

По мнению профсоюза «Лабор», без гарантии, сотрудники отказались бы от условий компании и дождались бы выполнения обещаний премьер-министра Ираклия Гарибашвили, согласно которым, правительство опубликует приятную информацию об «IDS Borjomi» в ближайшее будущее.

Компания объявила о приостановке производства 29 апреля, отметив, что к сложной ситуации на основных рынках сбыта продукции — России и Украине — добавился ограниченный доступ к банковским счетам, что «закрыло компании возможность получать валютную выручку и расплачиваться с кредиторами».

«IDS Borjomi Georgia» является дочерней компанией «IDS Borjomi International», зарегистрированной на карибском острове Кюрасао. С 2013 года 60% «IDS Borjomi International» принадлежит российской «Альфа-Групп». Сооснователем группы является российский олигарх Михаил Фридман.

«Альфа-банк», дочерняя компания «Alpha Group», является крупнейшим частным банком России, который стал объектом санкций США и Великобритании из-за войны в Украине.

Властей призывают быть посредником

Профсобз «Лабор» обратился к Министерству по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии с просьбой выступить посредником между сотрудниками и руководством компании.

«Теперь мы все должны спросить себя — что мы предпочитаем — российского олигарха Фридмана, попавшего под санкции за близость к Путину, — граждан этой страны, 1000 рабочих мест или наше национальное богатство – воду Боржоми?» — заявили сегодня в профсоюзе «Лабор».

Говоря по этому поводу, глава организации Гиорги Диасамидзе заявил 4 мая, что «если 1000 сотрудников потеряют работу из-за какого-либо олигарха, находящегося под санкциями, урежут зарплаты и закроют один из крупнейших заводов, вода Боржоми прольется на землю, мы не можем использовать национальное богатство, как это делали другие страны и конфисковали имущество у попавших под санкции российских олигархов. Разве мы предпочтем одного Фридмана, находящегося под санкциями, вышеперечисленному благу?».

