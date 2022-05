Тбилиси отрицает помощь России в уклонении от санкций

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили сегодня опроверг «совершенно непонятное» обвинение Киева в том, что Грузия ведет переговоры с Россией о реэкспорте российской продукции.

По словам министра, мы уже второй раз слышим подобные обвинения из Киева, но «к сожалению, и в данном случае по этому заявлению не предоставлено никакой дополнительной информации».

По его словам, власти Грузии запросят у Киева дополнительную информацию, «на основании которой делаются подобные заявления».

Лаша Хуцишвили подчеркнул, что Грузия полностью соблюдает международные санкции, введенные против России, как в плане финансовых, так и в отношении конкретных товаров.

Он также уточнил, что у международных партнеров нет вопросов по исполнению Грузией международных санкций.

Лаша Хуцишвили также отметил, что в Грузии есть «очень строгий таможенный контроль», и добавил, что импортированные товары также проверяются странами, которые ввели санкции в отношении российской продукции.

«Я считаю невероятным, чтобы российские товары, которые запрещены, провозились через Грузию в страну ЕС», — сказал министр финансов.

«В Грузии не ведутся никакие переговоры по обходу санкций», — заявил вице-спикер Парламента, депутат от Грузинской мечты Гия Вольский.

«Если у (украинской) разведки есть какая-нибудь дополнительная информация и она знает больше, чем я говорю, пусть предоставит эту информацию, конкретные материалы, а не общие разговоры», — сказал он.

Реакция оппозиции

Депутат от Единого национального движения Хатиа Деканоидзе заявила, что существует «очень серьезное подозрение» в том, что Россия действительно использует Грузию для обхода санкций.

В этом контексте Деканоидзе напомнила о предполагаемом телефонном разговоре основателя Грузинской мечты, бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили с попавшим под санкции российским бизнесменом Владимиром Евтушенковым, и между его представителями и действующим премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

Депутат от Лело Саломе Самадашвили отметила, что ее партия вызывает премьер-министра Гарибашвили в Парламент, чтобы объяснил общественности, «какие правовые, нормативные и принятые государством регулирующие шаги были предприняты для того, чтобы наша страна не была использована с этой целью (обхода санкций)».

Депутат от Стратегия Агмашенебели Паата Манджгаладзе заявил, что властям Грузии следует воспользоваться инструкцией, в которой будет прописано, на какие грузы распространяются ограничения. «Иначе, все обвинения, которые озвучиваются нашими партнерами, будут справедливы», — подчеркнул он.

