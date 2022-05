Правительство предлагает Михаилу Саакашвили перевод в частную клинику

На фоне сообщений об ухудшении здоровья находящегося в тюремном заключении экс-президента Михаила Саакашвили правительство Грузии предлагает перевести его в частную клинику «Вивамед», чтобы «избежать возможных осложнений».

На сегодняшнем брифинге министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Михаил Саакашвили отказывается от полного спектра назначенного ему медикаментозного лечения, выборочно, по своему усмотрению, принимая определенные медикаменты и продукты питания, тем самым «ставя под угрозу собственное здоровье».

